Не уберегся даже велосипедист. В НИИ скорой помощи за сезон доставили уже 15 жертв борщевика

За лето в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе доставили 15 горожан, пострадавших от борщевика. Ядовитый «зонтик» вызывает сильные фотохимические ожоги, из-за которых может потребоваться даже пересадка кожи. В этом году обошлось без пластики. Большинство пострадавших выписаны после лечения домой.

Как рассказали «Доктору Питеру» врачи, в Центре термических поражений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе за сезон ежегодно спасают около двух десятков пострадавших от борщевика. На сегодня уже были доставлены 15 человек.

Напомним, сок этого растения, попадая на кожу, под воздействием солнечного света вызывает сильные фотохимические ожоги. Как правило, страдают открытые участки тела — руки и ноги. По словам руководителя центра Евгения Зиновьева, в этом году серьезные «пограничные» ожоги получили двое. Один пострадавший ехал на велосипеде по полю борщевика, задел растения, а потом загорал на берегу — в итоге 15-процентное поражение. Второй рубил борщевик на участке и тоже пострадал, несмотря на то, что работал в защите. Видимо, сок попал на кожу при снятии одежды. К счастью, в обоих случаях обошлось без пересадки кожи — благодаря лечению ожоги зажили. Остальные отделались незначительными повреждениями.

Врачи предупреждают, что лучше вообще не контактировать с борщевиком. Если все же приходится избавляться от него на участке, обязательно нужна специальная экипировка. Однако, как уже было описано выше, и она не всегда спасает. Сразу после работы желательно принять душ, прежде чем появляться на улице. Лечение при таких ожогах длительное — 2-3 недели.

В прошлом году «Доктор Питер» писал про случай в столице, когда дачница в спецодежде, перчатках и маске получила ожог 1-2-3 степени лица, рук и стоп на площади 10% поверхности тела. Как рассказывали врачи, дело было в том, что женщина косила борщевик на участке после дождя. Выглянуло солнце, но из-за сырости образовался туман. Вместе с влагой ядовитый сок проник и под длинные рукава, и под перчатки, и в обувь, и на лицо.

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