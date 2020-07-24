Не уберегся даже велосипедист. В НИИ скорой помощи за сезон доставили уже 15 жертв борщевика

Не уберегся даже велосипедист. В НИИ скорой помощи за сезон доставили уже 15 жертв борщевика19:04, 24.07.2020 / Верcия для печати / 2 комментария
За лето в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе доставили 15 горожан, пострадавших от борщевика. Ядовитый «зонтик» вызывает сильные фотохимические ожоги, из-за которых может потребоваться даже пересадка кожи. В этом году обошлось без пластики. Большинство пострадавших выписаны после лечения домой.
Как рассказали «Доктору Питеру» врачи, в Центре термических поражений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе за сезон ежегодно спасают около двух десятков пострадавших от борщевика. На сегодня уже были доставлены 15 человек.
Напомним, сок этого растения, попадая на кожу, под воздействием солнечного света вызывает сильные фотохимические ожоги. Как правило, страдают открытые участки тела — руки и ноги. По словам руководителя центра Евгения Зиновьева, в этом году серьезные «пограничные» ожоги получили двое. Один пострадавший ехал на велосипеде по полю борщевика, задел растения, а потом загорал на берегу — в итоге 15-процентное поражение. Второй рубил борщевик на участке и тоже пострадал, несмотря на то, что работал в защите. Видимо, сок попал на кожу при снятии одежды. К счастью, в обоих случаях обошлось без пересадки кожи — благодаря лечению ожоги зажили. Остальные отделались незначительными повреждениями.
Врачи предупреждают, что лучше вообще не контактировать с борщевиком. Если все же приходится избавляться от него на участке, обязательно нужна специальная экипировка. Однако, как уже было описано выше, и она не всегда спасает. Сразу после работы желательно принять душ, прежде чем появляться на улице. Лечение при таких ожогах длительное — 2-3 недели.
© Доктор Питер
2 комментария Оставить комментарий
Во Всеволожском районе тьма борщевика. Прямо вдоль дорог. Есть ли у Дрозденко адрес для реагирования? Если кто знает, сообщите.
И большая просьба к этому сайту опубликовать!
И советы для глупых велосипедистов, чтобы не ломились на поля с борщевиком! Вроде сколько писали, а ведь ломятся...
Не относится к Ленобласти, но есть просто адские рассадники и леса борщевика произрастающие в Тверской. Там даже ехать по асфальтированной дороге на вело опасно, кажется что удушье наступает и ожог слизистых. Просто лес растёт этой заразы огромных территорий и все пространство наполнено испарениями этого яда. И абсолютно никаких следов борьбы. Такое ощущение что власти конаковского района Тверской области получили грант на культивирование этого яда. Он буквально везде, дорога от Конаково до Дубны через паром при некоторых погодных условиях просто стала опасной для велосипедистов. Можно просто надышаться даже не трогая.