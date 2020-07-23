Тяжелобольные петербуржцы ищут по всей стране «завалящие» упаковки жизненно важного лекарства

Из аптек снова пропал жизненно важный иммунодепрессант азатиоприн, необходимый по жизненным показаниям петербуржцам, страдающим неизлечимыми заболеваниями. Он снимает воспаление, делая их жизнь немного легче. Единственный завод, производивший его в России, фактически банкрот. Почему в других странах есть несколько аналогов этого препарата, а в нашей ни одного? - возмущаются пациенты.

В поисках «завалящих» упаковок

Три года назад «Доктор Питер» уже писал об исчезновении из аптек иммунодепрессанта «Азатиоприн». Пациенты обращались к чиновникам, писали петиции, умоляя вернуть лекарство, без которого не могут жить. Этот препарат входит в перечень жизненно важных (ЖНВЛП) и применяется в комплексном лечении многих аутоиммунных заболеваний – ревматоидного артрита, неспецифического язвенного колита, псориаза, системной красной волчанки. Он подавляет активность иммунной системы (при этих болезнях она дает сбой и начинает атаковать собственные клетки), снимает воспаление и облегчает симптомы. Тотальный дефицит препарата возникает с завидной регулярностью. Как узнал «Доктор Питер», сегодня в аптеках Петербурга в продаже его нет. Снова в соцсетях жители разных городов просят помочь найти лекарство, на Change.org создаются очередные петиции «Верните Азатиоприн в аптеки страны».

В редакцию «Доктора Питера» написал петербуржец Алексей — его сын страдает тяжелой формой болезни Крона. Болезнь неизлечимая, с помощью терапии можно лишь замедлить ее развитие. У сына, молодого мужчины, за плечами несколько операций, удалено полтора метра кишечника, болезнь уже давала осложнения на суставы — ходить не мог. Как-то выкарабкался, говорит отец. Без «Азатиоприна» молодому человеку грозит очередное обострение со всеми вытекающими последствиями. Сейчас осталась одна пачка препарата, которой хватит на 25 дней. Что будет дальше, Алексей не знает.

- Как выходим из ситуации? Ищем по всей стране «завалящие» упаковки, - рассказал он «Доктору Питеру». - Одну через знакомых нашли во Владивостоке, еще одну с истекшим сроком годности — совершенно случайно у коллеги в личных запасах. Было просрочено всего две недели — не страшно. Сейчас племянник в Махачкале — там пытается найти. Так и живем. В интернете много липовых сайтов по продаже азатиоприна в 10 раз дороже, но это все обман. В соцсетях появляются объявления: «Я себе покупаю, могу купить и вам». Деньги отправляются и потом концов не найти. Были обмануты многие нуждающиеся в препарате люди. Российский «Азатиоприн» копеечный, стоил 238 рублей. Я готов заплатить любые деньги за лекарства для сына, только купить их негде. Будем искать в Белоруссии, но это сложно — наши рецепты там недействительны. Будем добывать рецепты, а что делать?

Как рассказала «Доктору Питеру» председатель Межрегиональной общественной организации «Доверие» поддержки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечник Татьяна Шашурина, «Азатиоприн» рекомендован в лечении не только взрослых с ВЗК, но и детей. Он регулярно пропадает из аптек. В последний раз проблемы начались в конце прошлого года – он начал исчезать в разных регионах страны.

- Терапия для пациентов с ВЗК пожизненная. При этом по всей стране с азатиоприном просто катастрофа. Без этого препарата может наступить обострение, а это диарея до 30 раз в день, кровь в стуле, анемия, слабость, температура, боли в животе, - объясняет Татьяна Шашурина. - Не все могут оформить инвалидность, чтобы получать препарат по федеральной льготе. Хотя сейчас ситуация улучшилась. Из критериев для установления инвалидности убрали индекс массы тела, который долго был «камнем преткновения» для наших пациентов: у многих ведь ИМТ был больше положенного, поскольку они находятся на гормональной терапии. В Петербурге болезнь Крона и язвенный колит внесли в «Социальный кодекс» города, как социально-значимые заболевания и страдающие ими могут получать лекарства за счет городского бюджета (по региональной льготе — Прим. ред.). В других регионах бесплатные лекарственные препараты получают только пациенты с инвалидностью.

«Азатиоприн» в Петербурге закупается и по региональной и по федеральной льготе. Как пояснили «Доктору Питеру» в городском комитете по здравоохранению, для региональных льготников препарат закончился несколько недель назад и сейчас комздрав выясняет у производителя о возможностях новой закупки. Остался небольшой запас по федеральной льготе — то есть получить его могут только те, у кого есть инвалидность. Как выяснил «Доктор Питер», на 22 июля он оставался в одной аптеке города, на Садовой - 300 упаковок.

Единственный и неповторимый

Иммунодепрессант «Азатиоприн» (МНН азатиоприн) в России производило только одно предприятие - ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А.Семашко. Сейчас сайт предприятия не доступен. По словам Татьяны Шашуриной, телефоны тоже давно не отвечают. Завод в центре столицы, выпускавший это дешевое лекарство, фактически банкрот.

Как сообщили «Доктору Питеру» в компании «РТ-Капитал» (дочерняя организация ГК «Ростех» по работе с непрофильными и проблемными активами), процедуру банкротства «Мосхимфармпрепараты» проходит с 2017 года.

«Еще до передачи под управление Ростеха в 2018 году предприятие находилось в тяжелом финансовом состоянии и фактически прекратило производство лекарственного препарата «Азатиоприн». В настоящий момент в рамках антикризисного плана ОАО «Мосхимфармпрепараты» проходит реорганизацию. С учетом важности препарата, в 2017-2018 годы лицензия на производство «Азатиоприна» была передана компании «АЛВИЛС», которая выпустила лекарство с 5-летним запасом. Однако возникший к тому моменту дефицит лекарства и ажиотажный спрос на препарат привели к тому, что запасы были раскуплены ранее расчетного срока», - сообщают в компании.

Есть импортные аналоги с тем же действующим веществом (азатиоприн) — к примеру, «Имуран», «Имурель». Они стоят дороже российского препарата, но их можно купить только за рубежом – в России они не зарегистрированы.

- Во многих странах есть аналоги азатиоприна. В той же Белоруссии, на Украине, где продается польский и турецкий «Имуран». Проблема была 3 года назад. Ничего не сдвинулось с места. У комитета (по здравоохранению) не болит. Люди просто брошены — нет препарата и нет, - говорит Алексей.

По словам Татьяны Шашуриной, все ответы на обращения к местным чиновникам, в Минздрав, Росздравнадзор сводятся к одному - обратитесь к лечащему врачу для замены терапии.

Впервые азатиоприн был синтезирован в 1959 году. Этот препарат входит не только в российский Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но и в список ВОЗ основных лекарственных средств, необходимых для системы здравоохранения.

В лекарстве нуждаются сотни петербуржцев

Воспалительными заболеваниями кишечника в Петербурге страдают несколько тысяч человек. Только на учете в Городском центре ВЗК на базе 31-больницы на Крестовском острове состоит около трех тысяч горожан. Из них больше половины страдают болезнью Крона (54%), остальные — язвенным колитом. Каждый специалист центра ВЗК наблюдает более тысячи пациентов, у большинства из которых тяжелое прогрессирующее течение заболевания. По словам руководителя центра д.м.н. Оксаны Щукиной, за последний год в центр были направлены порядка 700 человек с подозрением на ВЗК или установленным диагнозом. С учетом того, что в неделю три специалиста центра могут взять в общей сложности 6-9 новых пациентов, большинство не один месяц продолжают наблюдаться гастроэнтерологами и терапевтами по месту жительства, ожидая своей очереди на консультацию специалиста. В «Азатиоприне» из трех тысяч состоящих на учете, по словам руководителя центра, нуждаются примерно 15-30% - это 500-900 человек. Когда возникает проблема с наличием этого лекарства в аптеках, врачи рекомендуют пациентам другой препарат - «Меркаптопурин» (МНН меркаптопурин).

- Оба препарата, которые относятся к группе аналогов пурина, присутствуют в российских рекомендациях, во всех европейских и американских гайдлайнах по лечению язвенного колита и болезни Крона. Механизм действия обоих иммуносупрессивных препаратов одинаков - цитотоксический и цитостатический. Оба действуют на активность Т-лимфоцитов, - поясняет врач. - Но вслепую заменить одно лекарство на другое нельзя. «Меркаптопурин» при воспалительных заболеваниях кишечника назначается в меньшей дозировке, подбирать ее обязательно должен врач. Принимать его тоже надо под контролем врача, чтобы отслеживать возможные побочные эффекты, перечень которых во многом перекликается с азатиоприном. Из наиболее частых - снижение количества лейкоцитов в крови ниже референсных значений, так называемая лейкопения. Она делает человека уязвимее для других инфекций, может развиться агранулоцитоз (резкое уменьшение или отсутствие нейтрофильных гранулоцитов среди клеточных элементов периферической крови – Прим. ред.) — это тяжелое состояние, которое требует госпитализации. Поэтому пациенты, принимающие азатиоприн или меркаптопурин, ежемесячно сдают анализы крови, чтобы контролировать возможные нарушения параметров.

Между тем, согласно инструкции, меркаптурин также относится к противоопухолевым средствам. В списке показаний к его назначению, к примеру, острый лимфобластный лейкоз, острый миелолейкоз. Не все хотят менять проверенный азатиоприн на мощный онкогематологический препарат. К примеру, Алексей по образованию военный врач, он не готов давать его сыну «ни при каких обстоятельствах». Мужчина объяснил свою позицию возможными сильными побочными эффектами от цитостатиков. Ведь в терапии воспалительных заболеваний кишечника, кроме иммунодепрессантов, хватает других серьезных препаратов - гормоны, биопрепараты. В инструкции к азатиоприну написано: «По сравнению с меркаптопурином обладает более выраженным иммунодепрессивным действием при меньшей цитостатической активности». Иначе говоря, он лучше снижает активность иммунной системы, что как раз необходимо при аутоиммунных заболеваниях, при этом меньше влияет на процессы роста и деления всех клеток организма - в отличие от противоопухолевых препаратов.

Однако и белорусский «Меркаптопурин», который город закупает для федеральных и региональных льготников, сегодня тоже наперечет. На 21 июля оставался небольшой запас — примерно 20 упаковок по федеральной льготе и столько же по региональной. В продаже лекарство есть – оно стоит в пределах 830-960 рублей за упаковку в 25 таблеток. Продается еще и оригинальный немецкий «Пури-Нетол» (меркаптопурин). Он стоит ненамного дороже белорусского — около тысячи рублей.

В «золотой стандарт» не входит

Как обходятся без азатиоприна пациенты с иммуновоспалительными заболеваниями суставов, с тем же ревматоидным артритом? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к главному ревматологу Петербурга Вадиму Мазурову. По словам специалиста, в ревматологии пропажа азатиоприна не представляет большой проблемы.

- В этой ситуации лечащий врач может принять решение о переводе пациента на другой препарат. Для наших пациентов препаратов замены существует не 1-2, а целый ряд. Вообще «золотым стандартом» при иммуновоспалительных заболеваниях, в частности ревматоидного артрита, считается метотрексат (противоопухолевое, цитостатическое, иммунодепрессивное средство – Прим. ред.). Он пришел из онкологии, но уже десятилетиями применяется в лечении иммуновоспалительных заболеваний. Экспертные группы во всем мире относят его к первой линии базисной терапии. С него, собственно говоря, начинают. В случае непереносимости или развития побочных эффектов, его заменяют на другие препараты – лефлуномид (противовоспалительное, иммунодепрессивное, противоревматическое средство – Прим. ред.), сульфасалазин, азатиоприн, циклофосфамид (противоопухолевое, цитостатическое, иммунодепрессивное средство - Прим. ред.). Все это одна группа препаратов - так называемые антиметаболиты, обладающие иммуносупрессивным действием. И «Азатиоприн» обладает сходными побочными эффектами, что и остальные перечисленные препараты, - рассказал специалист.

А вот меркаптопурин ревматологи назначают крайне редко. По словам Вадима Мазурова, у врачей и так достаточно большой выбор базисных препаратов. В Петербурге ревматоидным артритом страдают порядка 40 тысяч человек.

Препарат обещают к Новому году

В «РТ-Капитал» (ГК «Ростех») в ответ на запрос «Доктора Питера» сообщили, что производство азатиоприна планируется возобновить. Но уже не на площадке завода им. Семашко. «В марте 2020 года ООО «АЛВИЛС» обратилось в Минздрав РФ, чтобы зарегистрироваться в качестве нового производителя «Азатриоприна». ОАО «Мосхимфармпрепараты» оказывает всю необходимую поддержку компании. Выпуск первой партии на новой производственной площадке ориентировочно намечен на конец 2020 года», - сообщили в «РТ-Капитал».

«Доктор Питер» направил запрос в Минздрав РФ о перспективах регистрации и выпуска лекарства. На момент публикации ответа из ведомства не поступило.

Надежда Крылова

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