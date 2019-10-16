Поликлинику № 42 окончательно переделают в «ковидный» стационар к 1 июня

Срок сдачи «ковидного» стационара, оборудованного на базе поликлиники 42 Московского района, снова перенесен. Как сообщило «Доктору Питеру» руководство поликлиники, к 1 июня «стопроцентно» начнется прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

Напомним, поликлиника № 42 на улице Ленсовета входит в структуру больницы № 20, которая одна из первых в городе была перепрофилирована «под ковид». Решение о том, что в поликлинике также будет оборудован стационар, было принято в апреле. Строительные работы велись чуть больше месяца — за это время медицинские кабинеты были переоборудованы в двухместные палаты, подведен кислород, с нуля построена реанимация. Задержку со сдачей (планировалось сначала, что стационар заработает 16 мая, потом 20-го) администрация объясняет нехваткой оборудования и общими строительными недочетами: «Непросто сделать такой глобальный ремонт в шестиэтажной поликлинике всего за один месяц».

По словам главврача больницы № 20 Татьяны Суровцевой, новый инфекционный стационар, рассчитанный на 250 коек, будет востребован не только сегодня, когда многие петербургские больницы работают с большим перегрузом, но и осенью, когда начнется «вторая волна» эпидемии.

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