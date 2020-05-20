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Врачи из Петергофа переезжают в Ленэкспо. Николаевская больница освобождается

15:21, 20.05.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

В Николаевской больнице останется только лаборатория и отделение гемодиализа. С 29 мая все медицинские работники посменно будут отправляться на автобусе от больницы в Гавань. Как стало известно «Доктору Питеру», они будут работать в новых павильонах Ленэкспо, подготовленных для приема «ковидных» пациентов.

Врачи из Петергофа переезжают в Ленэкспо. Николаевская больница освобождается

Как сообщал ранее «Доктор Питер», к 1000 койкам в 7-м павильоне Ленэкспо, которые присоединены к Госпиталю ветеранов войн, в конце мая прибавятся еще 474 в павильонах 8 и 8А. Учитывая печальный опыт госпиталя, не сумевшего обеспечить своих пациентов достаточным числом медиков, для работы на новых площадях рекрутировали больницу целиком – с руководителями и санитарками. Сотрудников больницы из Петергофа будут доставлять на автобусах. Одну смену – привозить, другую – увозить. 

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Как стало известно «Доктору Питеру», за время работы на другой площадке Николаевскую больницу подготовят к приему пациентов с COVID-19 – она потребуется в период следующей волны эпидемии, к которой начал готовиться город. Планируется подведение кислорода к койко-местам и другие работы. 

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При этом лаборатория больницы, работающая на разные медицинские учреждения Петербурга, а также отделение гемодиализа останутся на месте. Напомним, когда пациенты Николаевской узнали о том, что больница перепрофилируется под COVID-19, на сайте «Доктора Питера» появились комментарии: страдающие ХПН очень беспокоились, что не смогут добираться до других диализных центров. И это была, действительно, серьезная проблема, которую в комздраве сумели решить совершенно безболезненно для тяжелобольных людей. 

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Общество

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"Одну смену – привозить, другую – увозить.", - это ускорит формирование коллективного иммунитета.

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