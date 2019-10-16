Петербургская поликлиника превращается в новый «ковидный» стационар. Он откроется 20 мая

Петербургская поликлиника превращается в новый «ковидный» стационар. Он откроется 20 мая17:53, 15.05.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Новый «ковидный» стационар, созданный на базе поликлиники №42 Московского района, откроется 20 мая. Планировалась, что первых пациентов с коронавирусом клиника примет уже сегодня, но работы по переустройству еще не закончены.
Напомним, решение о перепрофилировании поликлиники на улице Ленсовета было принято в апреле, когда Городская больница №20, в состав которой входит поликлиническое отделение с бассейном, уже официально числилась «ковидной» и принимала только пациентов с коронавирусной инфекцией. Все это время в поликлинике шли строительные работы. Медицинские кабинеты превратились в двухместные палаты. По словам главврача больницы №20 Татьяны Суровцевой, в новом стационаре, рассчитанном на 250 коек, будет боксированная система, как в инфекционной больнице им. Боткина. Это позволит уменьшить риски заражения медперсонала.
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Жители Московского района, прикрепленные к поликлинике № 42, теперь будут обслуживаться в других медучреждениях города. Как сообщили «Доктору Питеру» в администрации Московского района, это поликлиника № 21 на ул. Костюшко, 6, поликлиника № 48 на Бассейной, 19, поликлиника № 51 на пр. Космонавтов, 33-35, и ООО «Участковые врачи» на Дунайском проспекте.
Полный список медучреждений, в которые могут обращаться прикрепленные к 42-й поликлинике здесь.
Ирина Фигурина
© Доктор Питер
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