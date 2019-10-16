"Движемся на север": гемодиализ на Авангардной закрывается, 15-я больница готовится стать "ковидной"

Городская больница №15 готовится к приему пациентов с COVID-19 и с подозрением на коронавирус. Главный санврач Петербурга постановила уже с 3 мая приостановить на Авангардной работу отделения хронического гемодиализа, где получают жизненно важную помощь более 100 человек. Но пока оно работает, а специалисты заверяют – без диализа пациенты точно не останутся.

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление о введении ограничительных мероприятий в Городской больнице №15 с учетом перепрофилирования коек в инфекционные под прием пациентов с COVID-19 и подозрением на него (документ есть в распоряжении «Доктора Питера»). В нем сказано, что уже с 3 мая в больнице на Авангардной улице необходимо приостановить работу отделения хронического гемодиализа на весь период оказания медпомощи «ковидным» пациентам. Также главврачу Андрею Новицкому поручено с 3 мая и до особого распоряжения обеспечить запас лекарств, в том числе для экстренной профилактики коронавируса, СИЗов и т.д. для работы в условиях инфекционного стационара.

Пока, как выяснил «Доктор Питер», прием пациентов с коронавирусом не начался. Когда это произойдет и сколько коек будет отдано для лечения таких пациентов в 15-й больнице, в комитете по здравоохранению «Доктору Питеру» оперативно не смогли уточнить. В постановлении главного санврача города речь идет о «литере Е», то есть одного из больничных корпусов, где и находится отделение гемодиализа.

Отделение хронического гемодиализа работает на Авангардной почти 25 лет. Постоянную заместительную почечную терапию (диализ) там получают 118 пациентов с хронической почечной недостаточностью. Напомним, гемодиализ – метод внепочечного очищения крови с помощью аппарата «искусственная почка». Он удаляет из организма пациента токсичные продукты обмена веществ - их собственные почки не могут этого сделать. Пропускать процедуры нельзя – это чревато интоксикацией организма и серьезными осложнениями, вплоть до летального исхода. Гемодиализ - фактически единственный способ продлить жизнь страдающим хронической почечной недостаточностью (ХПН), без него жить эти пациенты могут только благодаря трансплантации почки. А эта операция доступна далеко не всем.

По словам главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, сегодня отделение гемодиализа в 15-й больнице продолжает работу в прежнем режиме и будет работать до тех пор, пока не откроется инфекционный стационар. Как заверил специалист, если отделение закроют, без помощи диализные пациенты не останутся.

- Без диализа они не останутся ни в коем случае. У нас есть резервы, проблема исключительно в том, что если раньше они лечились рядом с домом, то теперь им придется ездить на значительное расстояние, - сказал «Доктору Питеру» Александр Земченков. - К сожалению, на юге больше не осталось диализных центров, поэтому будем смещаться в сторону севера – по возможности, как можно ближе к прежнему месту. Большинство стационаров на сегодня приобрели иной статус, поэтому речь идет в основном об амбулаторных центрах. Это Купчинский центр амбулаторного диализа, куда будет самый массовый перевод из 15-й больницы, центр в Областной больнице, ВМА, есть еще два центра на Васильевском острове, один из которых относится к клинике СПбГУ.

Как тяжелобольные петербуржцы будут добираться до нового места оказания помощи, к примеру, с юга на Васильевский остров – пока не совсем понятно. При этом опаздывать на процедуру нельзя. Пациенты «закреплены» за каждым аппаратом и в положенное время должны освободить «искусственную почку» для следующего, а значит, время их жизненно важной процедуры сокращается. Ездить надо трижды в неделю и проводить в диализном кресле каждый раз около 4 часов. По словам главного нефролога города, у трети пациентов (около 600 человек, имеющих 1-ю группу инвалидности) есть право воспользоваться услугами социального такси. Сейчас обсуждается вопрос, чтобы временно предоставить такое право всем нуждающимся в диализе горожанам.

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