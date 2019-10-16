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Диетолог назвала продукты, которыми можно заменить энергетики

16:51, 18.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Шоколад, томатный сок, компот из сухофруктов и некоторые другие продукты можно употреблять вместо энергетиков, считает диетолог Елена Соломатина. По ее словам, они придадут сил и не навредят организму.

Диетолог назвала продукты, которыми можно заменить энергетики

Диетолог Елена Соломатина назвала продукты и напитки, которые дадут организму заряд бодрости, но не будут вредить нервной системе, как энергетики.

Врач порекомендовала пить натуральный кофе, зеленый чай, домашний компот из сухофруктов. Также энергии добавят натуральный шоколад и какао. Елена Соломатина советует еще налегать на томатный сок.

«Томатный сок без соли не даст склеиться эритроцитам, обеспечит лучшую реологию крови. Чем лучше кровь циркулирует, тем лучше мы соображаем, и это бодрит.  Можно сделать смузи из замороженных ягод, смешивать их и с кисломолочными продуктами. Это поможет защитить клетки от повреждений и давать энергию», — цитирует врача «Вечерняя Москва».

Энергетики может заменить белковая пища, а также продукты с витамином D.

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«Нам нужны зеленые овощи, в них есть хлорофилл, помимо антисептического воздействия, он хорошо поддерживает уровень кислорода в крови. Обязательно добавить в рацион либо жирную рыбу, либо льняное масло», - рассказала Елена Соломатина.

Рубрики: Диетология

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