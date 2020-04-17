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Петербургский проктолог назвала полезные и вредные продукты при повышенном газообразовании

18:02, 17.04.2020 / Верcия для печати / 2 комментария

У пациентов с повышенным газообразованием в рационе должно быть нежирное мясо, рыба, яйца и вареные овощи. А вот хлеба и пряностей стоит отказаться, считает проктолог Елена Смирнова.

Петербургский проктолог назвала полезные и вредные продукты при повышенном газообразовании

Ощущение распирания и боль в животе, урчание, тошнота и расстройства стула - все это симптомы повышенного газообразования. Чаще всего эта проблема возникает из-за неправильного питания, считает петербургский проктолог Елена Смирнова.

«Перед тем как идти к врачу, обязательно обратите внимание на то, как и что вы едите. Первым делом, вам нужно снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Больше ешьте паровые, печеные, тушеные и вареные продукты. Пищу лучше употреблять теплой, хорошо пережевывая, 4-6 раз в день небольшими порциями. И нежелательно запивать, это усиливает брожение в кишечнике», - рассказала специалист.

Елена Смирнова порекомендовала употреблять нежирное мясо, рыбу, курицу и паштеты, яйца всмятку, омлеты, молочнокислые продукты, сливочное и растительное масло. Можно есть отварные, тушеные и запеченные овощи, супы, а также сырые фрукты и ягоды. Также не навредит подсушенный пшеничный хлеб, небольшое количество чая и кофе.

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Отказаться придется от свежих хлебобулочных изделий, жирного мяса, сала, копченостей, яиц, сваренных вкрутую, молока и мороженого. Также нежелательно употреблять бобовые, пшенную и перловую крупу, твердые фрукты и ягоды, острые и жирные блюда, газировку.

«Всегда обращайте внимание, как ваш организм реагирует на тот или иной продукт. Часто бывает, что у одного человека, например, яблоки вызывают вздутие живота, а у другого — нет. Понаблюдайте за своим организмом в течение двух недель. Если, несмотря на налаженное питание, метеоризм продолжает вас беспокоить, нужно идти к врачу», - сказала Елена Смирнова.

Рубрики: Диетология

2 комментария Оставить комментарий

Послушайте,а неужели проблемы метеоризма сейчас так актуальны . Неужели больше сейчас нет проблем ,как думать о газообразовании?????

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Блажен лишь тот, кто поутру
Имеет стул без принужденья.
Ему и пища по нутру
И все доступны наслажденья (С)

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