Из петербургских стационаров выставляют сиделок — карантин

На время карантина вход в клиники закрыт не только для родственников госпитализированных пациентов, но и для сиделок. Как выяснил «Доктор Питер», все городские больницы аннулируют их пропуска.

На время карантина вход в клиники закрыт не только для родственников госпитализированных пациентов, но и для сиделок. Как выяснил «Доктор Питер», все городские больницы аннулируют их пропуска. Постановление главного санитарного врача Петербурга об ограничении посещений пациентов в городских стационарах поначалу касалось только посещений родственников. В некоторых учреждениях даже организовали прием «передачек», существовавший в больницах в советские времена. В отношении сиделок эти правила не действовали — считалось, что раз они предъявляют документ о состоянии здоровья, значит, меры предосторожности соблюдены. Со вчерашнего дня охрана больниц не пускает сиделок к их подопечным в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, в Александровской больнице для них допуск ограничен еще раньше, правда, без фанатизма — есть «единичные» пациенты, которым нужен по-настоящему непрерывный уход, который не может обеспечить медицинский персонал. В Елизаветинской больнице сиделок уведомили об отказе в пропуске на территорию больницы сегодня, завтра их уже не пустят. - В нынешней ситуации это необходимая мера, - сказали «Доктору Питеру» в одной из больниц-тысячников. - Сиделки выходят за пределы клиники, у них есть свой круг общения, они ездят в общественном транспорте. Значит, риск заразиться у них есть. Если вирус будет занесен в больницу, это станет катастрофой. В больницах хватает персонала, чтобы обеспечить уход своим пациентам. В конце концов, задача сиделки — помощь санитарки. Значит, пока они должны будут справляться без помощи.

© Доктор Питер