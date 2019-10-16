Врачи назвали самые полезные продукты для женщин

Диетологи назвали продукты, которые обязательно должны быть в рационе женщин. На первом месте оказались брокколи, цветная капуста и бобовые.

Некоторые продукты могут обеспечить организм женщин, в том числе во время менструации, менопаузы или беременности, необходимыми витаминами и микроэлементами.

По словам диетологов, в рационе каждой женщины должны быть крестоцветные, например, брокколи и цветная капуста. Калий, который есть в этих продуктах, поддерживает упругость кожи, комплекс из фитоэстрогенов, коллагена и витаминов хорошо влияет на состояние волос, а большое количество витамина С уменьшает риск развития остеопороза и переломов бедра у пожилых.

Нут, красная фасоль и зеленый горошек помогают стабилизировать уровень женских гормонов. Например, в бобовых много эстрогена — гормона, который влияет на сексуальное и репродуктивное здоровье, пишет Food.news.

Также в рационе должны быть продукты из цельного зерна. Группа ученых из штата Айова доказала, что потребление такой пищи помогает снизить риск развития ишемической болезни сердца у женщин в постменопаузе.

Женщинам можно налегать на орехи, авокадо, фрукты и другие овощи. Не стоит забывать про свеклу: фолиевая кислота и аминокислота амин стабилизирую гормональный женский фон. Во время менструации высокое содержание железа помогает избежать анемии.

Кроме того, во время критических дней рекомендуется есть продукты с большим количеством омега-3 жирных кислот, например, лосося, тунца, трески и сельди.

Пожилым женщинам не стоит отказываться от чеснока. Согласно исследованиям, он помогает предотвратить остеоартрит.

По словам специалистов, идеальный десерт для женщин - темный шоколад: «Одно из исследований подтвердило, что женщины в преклонном возрасте, которые ежедневно употребляли небольшое количество темного шоколада, имели более низкий риск развития сердечной недостаточности», — сообщили диетологи.

© Доктор Питер