Врачи назвали самые полезные продукты для женщин

Врачи назвали самые полезные продукты для женщин12:44, 26.03.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Диетологи назвали продукты, которые обязательно должны быть в рационе женщин. На первом месте оказались брокколи, цветная капуста и бобовые.
Некоторые продукты могут обеспечить организм женщин, в том числе во время менструации, менопаузы или беременности, необходимыми витаминами и микроэлементами.
По словам диетологов, в рационе каждой женщины должны быть крестоцветные, например, брокколи и цветная капуста. Калий, который есть в этих продуктах, поддерживает упругость кожи, комплекс из фитоэстрогенов, коллагена и витаминов хорошо влияет на состояние волос, а большое количество витамина С уменьшает риск развития остеопороза и переломов бедра у пожилых.
Нут, красная фасоль и зеленый горошек помогают стабилизировать уровень женских гормонов. Например, в бобовых много эстрогена — гормона, который влияет на сексуальное и репродуктивное здоровье, пишет Food.news.
Также в рационе должны быть продукты из цельного зерна. Группа ученых из штата Айова доказала, что потребление такой пищи помогает снизить риск развития ишемической болезни сердца у женщин в постменопаузе.
Женщинам можно налегать на орехи, авокадо, фрукты и другие овощи. Не стоит забывать про свеклу: фолиевая кислота и аминокислота амин стабилизирую гормональный женский фон. Во время менструации высокое содержание железа помогает избежать анемии.
Кроме того, во время критических дней рекомендуется есть продукты с большим количеством омега-3 жирных кислот, например, лосося, тунца, трески и сельди.
Пожилым женщинам не стоит отказываться от чеснока. Согласно исследованиям, он помогает предотвратить остеоартрит.
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По словам специалистов, идеальный десерт для женщин - темный шоколад: «Одно из исследований подтвердило, что женщины в преклонном возрасте, которые ежедневно употребляли небольшое количество темного шоколада, имели более низкий риск развития сердечной недостаточности», — сообщили диетологи.
© Доктор Питер
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