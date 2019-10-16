Не отличить от настоящего. В Петербурге обновили лабораторию по изготовлению глазных протезов

В Диагностическом глазном центре на Литейном после капремонта открылась единственная на Северо-Западе лаборатория по изготовлению глазных протезов для взрослых и детей. Их называют высокохудожественными, потому что протезы из стекла и пластмассы, которые здесь делают, трудно отличить от настоящего глаза даже с близкого расстояния.

Уникальную лабораторию глазного протезирования Диагностического центра №7 не могли отремонтировать более 10 лет — не было денег. Сегодня презентовали выполненный капитальный ремонт: почти вдвое увеличены площади и разделены лечебная и производственная части, лаборатория полностью переоснащена.

Ежегодно в лаборатории центра на Литейном проспекте изготавливают более тысячи индивидуальных глазных протезов из стекла и пластмассы. Причем не только для жителей Петербурга и СЗФО, но и для пациентов из других стран.

В России по официальным данным сейчас на каждые 10 тысяч населения приходится в среднем более 22 человек, у которых нет глазного яблока и есть необходимость в протезировании. Обычно такое происходит после травм, лечения онкологических заболеваний глаз, а также при врожденных патологиях. В Петербурге в электронной базе лаборатории зарегистрировано почти 6 тысяч нуждающихся в искусственном глазе. Чтобы получить нужный косметический, а значит, и психологический эффект важно не столько наличие протеза, сколько его качество. В петербургской лаборатории изготавливают для взрослых и детей высокохудожественные индивидуальные протезы из пластмассы и стекла. По словам медиков, если не знать об этом, их фактически не отличить от настоящих глаз. Протез изготавливается с учетом собственного рисунка радужки пациента, к тому же, как правило, он остается подвижным в глазнице. На работу уходит в среднем 2-3 дня.

По словам заведующей лабораторией сложного глазного протезирования Надежды Барановой, пациенты с инвалидностью получают протез бесплатно — за счет средств Фонда соцстраха. Сделать протез - стандартный или индивидуальный можно и за свой счет. К примеру, индивидуальный протез из пластмассы стоит 10 500 рублей, из стекла - 8700 рублей. Как объяснила Надежда Баранова, пластмассовые стоят дороже стеклянных из-за разницы в сроке использования — первые надо менять раз в два года, вторые — раз в год.

- Протез со временем изнашивается, на нем появляются шероховатости, белковые отложения, поэтому он начинает причинять пациенту беспокойство и нуждается в замене, - объяснила Надежда Баранова. - Кроме того, любой протез необходимо регулярно обрабатывать, чтобы очистить от осевшей пыли.

С обновлением лаборатории офтальмологи Глазного центра планируют наращивать мощности изготовления глазых протезов и даже начали дополнительно набирать персонал.

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