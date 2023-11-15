Взрослеющая инфекция: почему важно поговорить с родителями о тесте на ВИЧ

Когда-то считалось, что в основной группе риска по ВИЧ-инфекции — люди моложе 30 лет. Но современные данные доказывают: это не так. Разбираемся, что происходит на самом деле и как обезопасить близких.
15 ноября 2023
Среди тех, кому диагноз ВИЧ поставили в 2022 году, 70,1% составляют люди от 30 до 49 лет. И 11,8% случаев было выявлено среди россиян, которым 50–59 лет. Еще один миф — мнение, что этот вирус в основном передается при однополом сексе и употреблении наркотиков. По статистике прошлого года, 72% людей, у кого ВИЧ был выявлен впервые, сообщают только о гетеросексуальных контактах, а доля передачи, связанной с употреблением психоактивных веществ, равна 22,5%.*
Татьяна Виноградова
Кандидат медицинских наук
Главный врач Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
«Ежегодно мы выявляем среди жителей Петербурга примерно одно и то же количество новых случаев — около 1,5 тыс., — рассказывает Татьяна Виноградова. — Но если рассматривать полную картину, есть много людей, которые приезжают к нам по тем или иным причинам, — и с учетом внутренних мигрантов общее число новых случаев ежегодно составляет около 2,5 тыс. Если говорить о постоянных жителях нашего города, то мы уже несколько лет находимся на так называемом плато. То есть нельзя сказать, что есть тенденция к увеличению».
Как передается ВИЧ на самом деле и кто в группе риска
Сегодня среди способов передачи ВИЧ-инфекции «лидирует» половой путь. «К сожалению, культура использования презервативов при контактах, особенно с малознакомыми партнерами, у нас отсутствует, — признает Татьяна Виноградова. — Не могу сказать, что полностью, но она находится не на том уровне, на каком хотелось бы. Любой незащищенный секс несет в себе риск передачи ВИЧ и других заболеваний, распространяющихся таким путем. Поэтому так важно уделять внимание защите и заботиться о своем здоровье».
Врачи-инфекционисты, работающие с ВИЧ, замечают: люди нередко думают, что есть обстоятельства, которые гарантируют отсутствие вируса. Однако, как показывает опыт, передача этой инфекции может произойти, даже если человек много лет верен одному постоянному партнеру или ведет благополучный образ жизни, который в массовом сознании с ВИЧ не ассоциируется. Пожилой возраст также не абсолютная защита: вирус выявляют даже у людей старше 60 и 70 лет. И, как со многими другими заболеваниями, отсутствие симптомов не всегда означает, что в организме нет инфекции. Больше узнать о том, что такое ВИЧ, как он передается и кто на самом деле входит в группу риска, можно на сайте проекта** «Расскажи про ВИЧ», созданного Ассоциацией «Е.В.А.».
«Сегодня портрет человека с ВИЧ-инфекцией — это среднестатистический житель Петербурга. Среди пациентов, состоящих на учете, 60% — мужчины, 40% — женщины. Более 75% имеют постоянное место работы, 80% — среднее специальное и/или высшее образование. То есть в большинстве своем люди, живущие с ВИЧ, полностью социально адаптированы, а не асоциальные личности, как считает большинство, — подчеркивает Татьяна Виноградова. — Кроме того, мы отмечаем, что в последние годы инфекция стареет: средний возраст человека с ВИЧ в нашем городе — от 35 до 45 лет. Это самый трудоспособный, самый активный возраст, когда люди создают семьи, рожают детей, заботятся о карьерном росте и уже в принципе состоялись в обществе».
Почему нужны регулярные тесты
Находясь в организме человека, невыявленный вирус причиняет вред здоровью. И чем дольше он там присутствует, тем больше будет нанесенный ущерб. Именно поэтому врачи рекомендуют проводить тестирование и, если результат положительный, максимально быстро приступать к лечению. Ведь чем раньше начата терапия, тем сильнее удастся снизить воздействие ВИЧ.
Сдать тест анонимно и бесплатно можно в городских государственных центрах по профилактике и борьбе со СПИД или в НКО. Посмотреть список организаций в вашем городе, где бесплатно берут анализы на ВИЧ, можно на сайте проекта «Расскажи про ВИЧ». Анонимный кабинет петербургского Центра СПИД работает по будням с 9:00 до 19:00 по адресу набережная Обводного канала, 179. Здесь же принимают психологи, которые проводят консультации до и после теста.
Для постановки диагноза требуется комплексное исследование. Если диагноз подтвержден, пациенту назначают противовирусные препараты — так называемую антиретровирусную терапию (АРТ/АРВТ/ВААРТ). Лекарства позволяют снизить вирусную нагрузку — в том числе до нуля. АРТ помогает людям с ВИЧ вести обычный образ жизни и поддерживать хорошее самочувствие.
Екатерина Степанова
Инфекционист, кандидат медицинских наук
Заместитель главного врача Университетской инфекционной клиники H-Clinic в Москве по профилактике
Как говорить с родителями о ВИЧ
Екатерина Степанова советует начать с интересных фактов, которые помогут привлечь внимание к проблеме. Например, вот так: «Представляешь, мам, я тут посмотрела сюжет про ВИЧ-инфекцию и была очень удивлена несколькими фактами. Раньше я думала, что эта болезнь касается только людей с проблемами, а оказывается, сейчас многие получают ВИЧ в постоянных отношениях».
«Потом нужно выслушать реакцию и мнение родителя без возражений. До конца. Не перебивая, — рекомендует врач. — И только тогда продолжать: „А еще… там сказали, что всем важно сдавать тест на ВИЧ раз в год. Вот ты когда-нибудь сдавала?“ Многие любят истории про людей. Расскажите о каком-то ВИЧ-положительном человеке. Отправьте ссылки на интервью со „взрослыми“ людьми, которые открыто живут с ВИЧ».
После того, как диалог налажен, можно поделиться с родителем ключевой информацией. Екатерина Степанова выделила главное:
ВИЧ касается каждого, независимо от возраста. «Хорошее поведение» может снизить риск получить вирус, но не исключает передачу ВИЧ полностью.
Важно использовать презерватив и делать это правильно (здесь можно посмотреть, как именно). Для того, чтобы уменьшить риск его разрыва, рекомендуется использовать смазку на водной основе.
ВИЧ-инфекция долго может никак не проявлять себя. Поэтому необходимо каждый год сдавать анализ. Только так можно быть уверенным, что ВИЧ нет.
С ВИЧ можно жить без проблем со здоровьем, если принимать лекарства. Их дают бесплатно.
Получить ВИЧ в быту невозможно — значит, можно спокойно пить чай с подружками. А еще вирус не передается от людей, принимающих терапию.
Также будет полезно вместе с родителем пройти анонимный опрос, подготовленный Ассоциацией «Е.В.А.». Он покажет, в каких ситуациях ваше эмоциональное отношение — пример стигматизации ВИЧ-положительных людей, а комментарии к нему помогут развеять мифы и стереотипы.
«Важно помочь старшему поколению пройти обследование на ВИЧ-инфекцию и повторять его ежегодно, — подчеркивает Екатерина Степанова. — Если у родителя есть сексуальные отношения, то будет хорошо поддержать их безопасность. Рассказать про важность обследования партнера и, возможно, помочь с покупкой презервативов и смазок».
*Согласно справке «ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 31 декабря 2022 г.», подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом
** Проект «Расскажи про ВИЧ» реализован при поддержке АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»