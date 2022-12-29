Выжили самые гибкие: как частные клиники прошли проверку на прочность в 2022 году

Запрос к государству

От государства частные клиники ждут, прежде всего, признания в качестве равноправного партнера в решении общих задач и честной конкуренции. Также есть ряд вопросов, в решении которых помочь могут только власти.

— Хотелось бы упрощения логистических цепочек получения диагностического оборудования и медицинских препаратов, — пояснил Вячеслав Арбатов. — Также хочется получить возможность дополнительно рекламироваться по разным каналам, вести диалог с потребителями не только один на один в кабинете. Также у нас есть проект «Оморфия», в рамках которого мы делаем бесплатные операции уже 10 лет. Хотелось бы, чтобы такой был у всех клиник, и государство поддержало бы его.

— Важно было бы в 2023 году дать возможность негосударственному сектору участвовать в системе ОМС большими финансовыми объемами, — добавил Александр Солонин. — Инфраструктура медицинского бизнеса позволяет государству эффективнее использовать мощности всех форм собственности, чтобы отвечать на запросы пациентов. Второе — отрасль очень зарегулирована, и много нормативных актов требует доработки. Хотелось бы, чтобы взаимодействие с главным регулятором в лице Минздрава было более продуктивным, а при принятии решений больше учитывались бы интересы пациентов. Ну и для бизнеса также очень важны экономические условия — несмотря на государственные вложения в медицину, мы видим, что инвестиционная привлекательность отрасли недостаточна. Также до сих пор пока не решены вопросы с капитальными вложениями в ОМС и с использованием средств в структуре тарифов на уставные цели медицинской организации.

Никита Даль считает наиболее эффективным механизмом стимулирования предпринимателей налоговые льготы: отсутствие НДС на медуслуги, налога на прибыль, НДС на медтовары отечественного производства, а еще упрощение ввоза инновационного медоборудования, на которое можно было бы снизить или даже отменить пошлины, упрощение лицензирования и регистрации оборудования и лекарств, минимальные ставки кредитования для медучреждений.

— Многие клиники ВРТ работают в система ОМС, но тарифы на ЭКО в рамках этой системы не очень нас устраивают, — говорит Маргарита Чежина. — Тем не менее эти деньги дают стабильную поддержку инфраструктуры и финансового состояния. Пациентам же это интересно потому, что частные клиники могут оказать в рамках ВРТ некоторые услуги, которые недоступны бюджетным учреждениям. Также частный сектор берет на себя часть риска в плане роста цен, так как, например, мы не можем себе позволить поменять препараты и материалы на более дешевые и сохраняем качество. Интересно было бы сохранять партнерство с государством, но немного пересмотреть тарифы в сторону их увеличения.

— Частники, входящие в систему ОМС, не думают о сумасшедших доходах, так как тарифы там довольно скромны, — считает Пётр Громов. — Для нас в первую очередь важны интересы пациента, и хотелось бы, чтобы государство принимало нас как равного игрока. Частная медицина — неотъемлемая часть национальной системы здравоохранения, яркий пример — наша работа в пандемию, когда требовалось решение общенациональных вопросов. Хотелось бы более внимательного отношения к частному сектору со стороны государства — например, чтобы у нас были квоты, а пациентов бы лучше информировали о наших возможностях.