Врач Лебедева назвала единственное условие, когда полезно жевать жвачку

Жевательная резинка — настоящее спасение для тех, кто любит блюда с резким запахом, лук и чеснок. Она прекрасно помогает освежить дыхание и чувствовать себя уверенно. Кроме того, жвачка очищает ротовую полость от остатков пищи, способствуя гигиене.
Но надо ли жевать жвачку часто? Приносит ли она пользы больше, чем вреда? Здесь есть одно важное условие, говорит эндокринолог Диляра Лебедева.
«Саму по себе жвачку можно считать полезной. Она отлично очищает зубы и рот от остатков пищи. Когда мы ее жуем, то вырабатываются слюна и желудочный сок, а это автоматически улучшает пищеварение», — говорит врач.
Кстати, у жвачки есть еще одно полезное свойство. Она помогает перебороть желание съесть еще кусочек, ведь было так вкусно. Пока мы жуем, приходит чувство насыщения, а желание доесть то, что осталось, исчезает.
Единственное условие, при котором жвачка будет полезна, — это жевать ее только после еды и максимум 15 минут.
Если у вас есть привычка ходить с жевательной резинкой 20 минут и более, то здесь о пользе уже не может быть и речи.
Стоматолог общей практики
«Сахара, содержащиеся в составе, при длительном жевании могут способствовать развитию кариеса. Лучше выбирать жвачки без сахара», — говорит эксперт.
Не стоит забывать, что это всего лишь дополнительное средство гигиены, оно не заменяет ежедневных гигиенических мероприятий с использованием щетки, пасты и зубной нити.
По словам доктора медицинских наук и главного стоматолога Санкт-Петербурга Андрея Еременко, жвачка с сахорозаменителем может заставить человека есть больше, чем нужно. Все дело в самом подсластителе — ксилите.
Доктор медицинских наук, президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист-стоматолог Санкт-Петербурга
«Ксилит — сахарозаменитель, который производители добавляют для сохранения вкуса продукта. Но у всех сахарозаменителей есть один минус. Когда мы отрезаем вкусный кусочек сладкого, мы предвкушаем его вкус», — поясняет эксперт.
Организм понимает: «Сейчас погуляем» — и тоже начинает готовиться. Идет подъем инсулина в крови. И что он получает? Его обманывают: поступает не глюкоза, а заменитель.
«Это приводит к тому, что человек начинает искать еду, ведь инсулин — гормон голода», — объясняет специалист.
Если жевать такие резинки часто, дело может дойти до нарушения обмена веществ, а это приводит к набору лишнего веса.
Поэтому помните простые правила:
жевать жвачку только после еды;
не больше 15 минут;
выбирать ту резинку, в котором короче и «чище» состав.