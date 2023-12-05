В Подмосковье девочка 3 года ходила с пластилином в ухе и скрывала это от родителей

С этой жалобой родители привели девочку в поликлинику Пушкинской больницы им. профессора Розанова. Проведенная там диагностика показала, что в слуховом проходе ребенка есть инородное тело — оно оказалось кусочком пластилина. Как выяснилось, ребенок хотел тишины и не придумал ничего другого, как использовать пластилин в качестве «берушей». Проблему это не решило, но достать его самостоятельно у девочки не получилось. Как часто бывает, о происшествии она никому ничего не рассказала. Родители о нем узнали только спустя три года.