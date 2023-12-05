В Подмосковье девочка 3 года ходила с пластилином в ухе и скрывала это от родителей

С этой жалобой родители привели девочку в поликлинику Пушкинской больницы им. профессора Розанова. Проведенная там диагностика показала, что в слуховом проходе ребенка есть инородное тело — оно оказалось кусочком пластилина. Как выяснилось, ребенок хотел тишины и не придумал ничего другого, как использовать пластилин в качестве «берушей». Проблему это не решило, но достать его самостоятельно у девочки не получилось. Как часто бывает, о происшествии она никому ничего не рассказала. Родители о нем узнали только спустя три года.
«Кусочек пластилина прекрасно размещался около ушной перепонки. Инородное тело мы сразу же извлекли, причем без анестезии. Ребенок даже воскликнул от удивления: «Я слышу!» — говорит Богдан Кулешов, заведующий лор-отделением Пушкинской больницы.
К счастью, перепонка и слуховой проход за это время не пострадали. Как
Этим летом к подмосковным врачам обратились также родители 2-летнего мальчика, у которого образовалось воспаление за ухом. Сначала думали, что это атерома — доброкачественное образование. А когда вскрыли гноящееся образование, увидели внутри прутик длиной 3 сантиметра. Операция заняла всего 15 минут и прошла успешно. Но, по словам хирурга, ситуация была опасной: острое инородное тело могло по кровотоку проникнуть в различные органы и даже дойти до сердца.
А у взрослых — живые тараканы
Совсем недавно подмосковные врачи при осмотре 40-летней женщины обнаружили в ухе живого таракана. Как он там оказался, для медиков Видновской больницы осталось загадкой.
Женщина обратилась за помощью, так как ее стали беспокоить шумы и ощущение шевеления в левом ухе. Незваного гостя доставали с помощью микрохирургических ушных щипцов. Женщине тоже повезло: барабанную перепонку и слуховой проход таракан повредить не успел.