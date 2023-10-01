В Лаборатория солнечной астрономии предупредили, что рабочая неделя начнется с магнитных возмущений

По последним прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в первые сутки октября магнитосфера будет спокойной. Однако на второй день месяца все изменится.
Так, в понедельник, 2 октября, ожидается ухудшение геомагнитной обстановки на Земле. По прогнозам астрономов, старт «запланирован» на 12 часов дня. Правда, до уровня магнитной бури активность магнитосферы вырасти не должна. Но это прогнозы, поэтому есть вероятность, что все может быстро измениться вместе с ситуацией на Солнце, о чем не раз предупреждали эксперты.
Аналогичная ситуация прогнозируется и во вторник, 3 октября. На этот раз возмущение магнитного поля ждут рано, в 6 часов утра. Однако к обеду все должно успокоиться.
Астрономы также посчитали, что 2 октября возмущение поля Земли может перерасти в магнитную бурю с вероятностью в 20%. Что касается сильного магнитного шторма, то здесь риск еще ниже — 5%.
Во вторник, 3 октября, вероятность магнитной бури равна 15%, а сильного шторма — всего 1%.
Геомагнитные бури могут стать причиной появления полярных сияний в небе, негативно влиять на земную технику, а кроме того, способны вызывать ухудшение здоровья у некоторых людей.
Если вы метеозависимы, то даже в период слабых возмущений стоит себя поберечь. Нужно больше спать, полноценно питаться, не злоупотреблять алкоголем и не нагружать организм в спортзале.
Терапевт, эндокринолог, кардиолог
«Термин „метеозависимость“ официальной медициной не до конца признан, но такая зависимость может быть. Наш организм — это сложный механизм, который реагирует на определенные погодные изменения заметными отклонениями от нормы, например повышением или понижением артериального давления, возникновением сильной головной боли», — рассказывал врач.
У некоторых людей может отмечаться нарушение сердечного ритма и даже повышение уровня лейкоцитов в крови. При изменении уровня артериального давления сосуды могут расширяться и давление падает. А у гипертоников, у которых нарушен сосудистый тон, наоборот, сосуды сужаются и давление повышается. Таким образом, метеозависимость может проявляться как у гипотоников, так и у гипертоников.