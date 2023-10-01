В Лаборатория солнечной астрономии предупредили, что рабочая неделя начнется с магнитных возмущений

Так, в понедельник, 2 октября, ожидается ухудшение геомагнитной обстановки на Земле. По прогнозам астрономов, старт «запланирован» на 12 часов дня. Правда, до уровня магнитной бури активность магнитосферы вырасти не должна. Но это прогнозы, поэтому есть вероятность, что все может быстро измениться вместе с ситуацией на Солнце, о чем не раз предупреждали эксперты.