В конце мая Петербург попадет «в середину лета»: как людям с гипертонией правильно вести себя в жару

Погода в Санкт-Петербурге умеет удивлять. Весенняя одежда здесь, кажется, даже и не нужна: из пуховиков местные жители сразу влезают в шорты и футболки. Если май у нас начался со снега и ночных заморозков, то к концу месяца может показаться, что на улице разгар лета. Уже сейчас температура воздуха приблизилась к июльским значениям.