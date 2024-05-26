В конце мая Петербург попадет «в середину лета»: как людям с гипертонией правильно вести себя в жару

Погода в Санкт-Петербурге умеет удивлять. Весенняя одежда здесь, кажется, даже и не нужна: из пуховиков местные жители сразу влезают в шорты и футболки. Если май у нас начался со снега и ночных заморозков, то к концу месяца может показаться, что на улице разгар лета. Уже сейчас температура воздуха приблизилась к июльским значениям.
«На следующей неделе ожидается такая жаркая погода, что среднесуточная температура сразу достигнет нормы середины июля, и мы на какое-то время попадем в середину лета, — предупредил в своем телеграм-канале главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.- И тут уж нам придется ждать, когда же откроется калитка с севера, для затока в наш регион холодного воздуха».
Днем в понедельник, 27 июля, воздух прогреется до +26…+28 градусов. Солнце и слабый южный ветер дополнят картину — ощущения будут не самыми комфортными. Во вторник местами ждут грозы, но ситуацию они не улучшат: +27…+29.
К концу недели будет еще жарче, и не только в Петербурге. Так жителей Москвы уже предупредили, что к пятнице в регионе будет до +31, это выше нормы на 7-8 градусов.
И такая жара — это уже проблема для многих людей, в первую очередь для тех, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ученые уже
Кардиолог, терапевт клиники DocMed Ярослав Ашимихин
«В связи с расширением сосудов в жару препараты для снижения давления могут действовать сильнее, но самостоятельно менять схему терапии нельзя, так как отмена ряда средств может привести к развитию гипертонического криза», — подчеркнул врач.
Кроме того, важно не находиться на улице в самые жаркие часы, по возможности принимать контрастный душ.
«Нужно помнить, что тень не защищает от теплового удара полностью: основная проблема не в солнце, а в температуре воздуха», — предупреждает эксперт.
Ранее диетолог Айше Гюль Гювен
Кстати, терапевт Марат Фаррахов перечислил еще несколько категорий людей, кому опасна жара. Это пожилые люди, дети, пациенты с хроническими заболеваниями, а также люди с психическими расстройствами.