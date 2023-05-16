В Гатчине женщине удалили миому, которая стремительно выросла до размеров футбольного мяча

«Я очень благодарна врачам перинатального центра, они профессионалы от Бога, внимательные, чуткие, сделали невозможное для меня. Мне очень важно было после родов сохранить лактацию, чтобы продолжать кормить грудью свою малышку. Надеюсь, что теперь все беды позади. И я наконец-то вернусь домой к своей семье и маленькой дочке, по которой безумно скучаю», — поделилась эмоциями Ирина.