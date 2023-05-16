В Гатчине женщине удалили миому, которая стремительно выросла до размеров футбольного мяча

37-летняя Ирина — медик, она сама всю жизнь помогает людям. Совсем недавно женщина стала мамой, у нее родилась вторая дочка. Девочку назвали Василисой. И все было бы отлично, если бы у Ирины внезапно незадолго до родов не появились кровотечения.
Спасали женщину в Перинатальном центре Ленинградской областной клинической больницы. Гинекологи диагностировали быстро растущую миому матки — доброкачественную гормонально-зависимую опухоль. Все происходило на фоне резко прогрессирующей анемии.
Врачи приняли решение удалять миому, а потом ушивать матку.
Узел миомы был таких больших размеров, что заполнял практически всю брюшную полость. Операцию невозможно было провести методом лапароскопии, когда не требуется делать разрез скальпелем.
Однако медики даже в этом случае смогли прооперировать женщину без ущерба, в будущем она сможет стать мамой еще раз. Женщине удалили узел миомы размером около 20 см — это чуть меньше футбольного мяча, при этом сохранив все внутренние органы.
Сложную операцию провели директор перинатального центра Игорь Лесняк и заведующая гинекологическим отделением Ирина Шутова.
«Я очень благодарна врачам перинатального центра, они профессионалы от Бога, внимательные, чуткие, сделали невозможное для меня. Мне очень важно было после родов сохранить лактацию, чтобы продолжать кормить грудью свою малышку. Надеюсь, что теперь все беды позади. И я наконец-то вернусь домой к своей семье и маленькой дочке, по которой безумно скучаю», — поделилась эмоциями Ирина.
Можно ли забеременеть с миомой матки
Причиной миомы матки становится дисбаланс стероидных гормонов — эстрогенов и прогестеронов. Кроме того, природа миомы подтверждается генетически. Эта патология у 5–10% женщин передается по наследству: если была миома у мамы, дочь находится в зоне риска.
Кто еще оказывается в группе риска? Можно ли беременеть, если есть миома? На вопросы о заболевании ответила гинеколог Илона Довгаль. Прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.