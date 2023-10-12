В Центре Мешалкина спасли женщину, похудевшую на 36 кг из-за редкой болезни кишечника

В Новосибирском Центре им. Мешалкина спасли пожилую женщину с редкой патологией кишечника. Жалобы на состояние здоровья у жительницы Новокузнецка начались еще два года назад: боль возникала после приема любой, даже самой щадящей пищи. Из-за этого женщина ела все реже и реже, ее вес снизился с 80 до 44 килограммов.
Новокузнецкие врачи проводили диагностику и лечение всех органов пищеварения, а также исключили наиболее частый при таких симптомах рак. Правильный диагноз удалось установить благодаря УЗИ сосудов: прогрессирующая хроническая абдоминальная ишемия — нарушение проходимости кишечных артерий. Просвет крупных сосудов, кровоснабжающих тонкий и толстый кишечник, закрылся полностью, что повлекло за собой нарушение перистальтики, а в дальнейшем могло бы привести к некрозу тканей и смерти.
Местные врачи отправили женщину в клинику им. Мешалкина, в отделение сосудистой хирургии. У хирургов был опыт лечения таких пациентов, однако они поступают довольно редко — 1-2 раза в год.
Но стандартная попытка устранить окклюзию (закупорку) артерий эндоваскулярным методом успеха не принесла.
Заведующий научно-исследовательским отделом сосудистой и гибридной хирургии института патологии кровообращения, сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук
«Уникальность этого случая заключалась в тотальном кальцинозе стенок сосудов. Твердые отложения кальция сплошь покрывали и брюшную аорту, и чревный ствол, и верхнюю брыжеечную артерию, которая была непроходима на протяжении 4–5 см от устья. В области закупорки мы встретились фактически со стеной, которую не мог пройти ни один инструмент», — говорит врач.
Однако хирургам все равно удалось установить стент (внутрисосудистый каркас) в самый крупный сосуд — чревный ствол. Такая манипуляция давала надежду, что женщине станет значительно легче. Но чуда не произошло: через несколько месяцев боль только усилилась. Тогда медики поняли, что без открытой операции уже точно не обойтись, ведь необходимо восстановить кровоток и в наиболее пораженной артерии.
Рискованная операция могла спровоцировать тромбоэмболию или перитонит. Но хирургам удалось найти один участок между массивными отложениями кальция в верхней брыжеечной артерии и второй в кальцинированной зоне брюшной аорты, чтобы выполнить анастомозы (соединения) протеза сосуда. Запустив по протезу кровоток, они сразу увидели, как петли кишечника порозовели, появилась перистальтика.
Операция прошла без осложнений. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, восстанавливается, она начала полноценно питаться. Контрольный снимок перед выпиской показал: протез сосуда лежит идеально, перегибов нет.
Почему женщина пострадала от такого редкого заболевания — непонятно. Она никогда не имела вредных привычек, полноценно питалась и даже не подозревала, что в 75 лет ее будет ждать сложная операция.