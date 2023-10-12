В Центре Мешалкина спасли женщину, похудевшую на 36 кг из-за редкой болезни кишечника

Однако хирургам все равно удалось установить стент (внутрисосудистый каркас) в самый крупный сосуд — чревный ствол. Такая манипуляция давала надежду, что женщине станет значительно легче. Но чуда не произошло: через несколько месяцев боль только усилилась. Тогда медики поняли, что без открытой операции уже точно не обойтись, ведь необходимо восстановить кровоток и в наиболее пораженной артерии.