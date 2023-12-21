В Центре Мешалкина спасли младенца с гипоксией, синим пороком сердца и ковидом

В новосибирском Центре им. Мешалкина врачи спасли 4-месячную Малику из Таджикистана. У девочки, родившейся в июле этого года, был диагностирован редкий так называемый синий порок сердца: у нее оказался только 1 желудочек и 1 предсердие вместо 4 камер сердца. Кроме того, врачи выявили транспозицию магистральных сосудов и атрезию клапана легочной артерии (в этом случае кровь не попадает напрямую в легочную артерию).
При таком количестве врожденных аномалий у младенца возникает острая нехватка кислорода в крови, кожа синеет, ему тяжело дышать, а сердце не может нормально качать кровь. Если вовремя не сделать операцию, то все закончится летальным исходом.
Обычно малышей с подобным пороком оперируют сразу после рождения, пока еще открыт артериальный проток — источник легочного кровотока в период внутриутробного развития, в норме закрывающийся в течение 48 часов после появления на свет. Однако Малика — уникальный ребенок: у нее закрытие этого сосуда затянулось на месяцы, что и спасло ей жизнь.
В родном Таджикистане прооперировать девочку не смогли, поэтому родители поехали за помощью в Россию. Сначала девочку привезли в Иркутск, где врачи выявили у нее тяжелую гипоксию и еще одну проблему, которая осложняла работу легких, — коронавирусную инфекцию. В этот период диаметр открытого артериального протока составлял только 1 мм. Тоненький сосуд поддерживал жизнь, оставаясь единственным источником легочного кровотока.
Девочку надо было срочно спасать. Малику вместе с мамой экстренно отправили самолетом в Центр Мешалкина. На момент поступления сатурация (насыщение крови кислородом) у девочки не превышала 60% — это очень низкий показатель.
Хирурги Центра Мешалкина по жизненным показаниям провели экстренную паллиативную эндоваскулярную операцию. Такие вмешательства позволяют выиграть время, чтобы стабилизировать состояние ребенка, дать ему подрасти перед большой операцией.
Через сонную артерию врачи завели катетер внутрь открытого артериального протока и расширили его с помощью стента, обычно используемого для коронарных артерий у взрослых.
Сердечно-сосудистый хирург Центра им. Мешалкина
«Это были стремительные изменения, какие показывают только в фильмах, — рассказывает сердечно-сосудистый хирург Алексей Викторович Войтов. — Ребенок у нас на глазах стал розовым, сатурация крови достигла 90%, что для таких больных уже хороший показатель. Кроме того, благодаря малотравматичности операции мы избежали осложнений, которые могли стать фатальными на фоне COVID-19, если бы сразу приступили к открытой операции».
Через несколько дней девочку перевели на выхаживание в инфекционную больницу Новосибирска. Там малышка немного окрепла и вернулась в Центр Мешалкина на дополнительные обследования. Свой первый Новый год она встретит там, под наблюдением врачей. После праздников ей планируют выполнить большую открытую операцию по коррекции порока сердца.