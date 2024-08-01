Ученые назвали 17 видов рака, которые чаще встречаются у молодых

Считается, что с возрастом риск рака увеличивается, потому что у людей накапливается много мутаций. Однако недавнее исследование ученых из Американского онкологического общества показало: некоторые виды онкологических заболеваний у пожилых диагностируют значительно реже.
В своей работе авторы изучили медицинские карты более 23 млн пациентов из США, рожденных с 1920 по 1990-е годы. Ученые получили данные о заболеваемости 34 типами рака и данные о смертности от 25 типов онкологических болезней за период с 2000 по 2019 год.
В результате оказалось, что 17 из 34 видов рака чаще встречаются в более молодых возрастных категориях.
«Уровень заболеваемости был примерно в два-три раза выше среди рожденных в 1990-м, чем в когорте рождения 1955 года для рака тонкого кишечника, почек и почечной лоханки, поджелудочной железы у обоих полов, а также печени и внутрипеченочных желчных протоков у женщин», — говорят авторы в статье, опубликованной в научном журнале
Еще девять видов рака, заболеваемость которыми снижается у пожилых людей и увеличивается у молодых:
рак молочной железы с положительным рецептором эстрогена;
рак тела матки (эндометриальный рак);
колоректальный рак;
некардиальный рак желудка;
рак желчного пузыря и других желчных протоков;
рак яичников;
рак яичек;
анальный рак у мужчин;
саркома Капоши у мужчин.
«Наряду с уровнем заболеваемости коэффициенты смертности увеличивались в более молодых когортах рождения для рака печени и внутрипеченочных желчных протоков у женщин, желчного пузыря и других желчных, яичковых и колоректальных раков, — говорят авторы. — А самый резкий рост смертности был среди пациенток с раком тела матки».
В то же время для большинства типов рака показатели смертности снижались или стабилизировались среди более молодых людей. А это значит, что при росте заболеваемости лечение рака стало гораздо более эффективным.
К сожалению, исследователи пока не знают, почему некоторые виды рака выявляют у молодых, чаще чем у пожилых. Ученые предполагают, что виной тому могут быть ожирение, малоподвижный образ жизни, нездоровое питание, нарушение режима сна, а также воздействие химических веществ.
Так, сидячий образ жизни и некоторые модели питания (высокое содержание насыщенных жиров, очищенного зерна, ультраобработанных продуктов и сахара, а также мясная диета вместо растительной) в подростковом и молодом возрасте связывают с повышенным риском колоректального рака и рака груди. А пугающая статистика по раку печени среди женщин, рожденных с 1970 года, может быть связана с повышенным употреблением алкоголя с 1990 по 2010 год.
«Рост заболеваемости раком среди поколений, рожденных около 1990 года, свидетельствует о росте распространенности канцерогенных воздействий в раннем и молодом возрасте этого поколения, причины которого еще предстоит выяснить», — говорят авторы работы.