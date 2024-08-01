Ученые назвали 17 видов рака, которые чаще встречаются у молодых

Так, сидячий образ жизни и некоторые модели питания ( высокое содержание насыщенных жиров, очищенного зерна, ультраобработанных продуктов и сахара, а также мясная диета вместо растительной ) в подростковом и молодом возрасте связывают с повышенным риском колоректального рака и рака груди. А пугающая статистика по раку печени среди женщин, рожденных с 1970 года, может быть связана с повышенным употреблением алкоголя с 1990 по 2010 год.