Трихолог Ситникова рассказала о вреде и пользе уколов в кожу головы при выпадении волос

В косметологии процедура, при которой инъекционно в кожу головы вводится препарат, называется мезотерапией. Она направлена на улучшение состояния самих кожных покровов волосистой части головы, а также на восстановление структуры волосяных фолликулов для усиления роста волос.
В кожу вводятся разные составы, которые богаты полезными, биологически активными компонентами, позитивно влияющими на процесс роста волос. Давайте подробнее поговорим об инъекциях в кожу головы. Зачем и как их делают? Кому они будут полезны, а кому их нельзя? Какой эффект ожидать от процедуры? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Оксана Ситникова — врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники «АБИА».
Растут по своим законам
Волосы наряду с ногтями относятся к придаткам кожи. Их рост зависит от состояния кожных покровов и всего организма в целом. Сам волос растет из области волосяного фолликула, или луковицы. Они в огромном количестве расположены на коже головы в области волосистой части, а также по телу (но там волосы немного другие — пушковые или не такие длинные).
Для того чтобы запустить процесс роста волос, фолликулы взаимодействуют с разными типами иммунных клеток, биологически активными нейропептидами и гормонами, которые помогают активно регулировать рост волос. Процессы взаимодействия изначально определены на генетическом уровне, влиять на них невозможно, особенно извне.
Но есть способ стимулировать активность самого фолликула — это мезотерапия, уколы в волосистую часть головы.
Частые проблемы
Нередко пациенты обращаются на прием к трихологу с проблемами выпадения волос, плохого их состояния, высыпаний на коже головы. Для определения тактики ведения пациента врач первым делом проводит тщательный осмотр кожи головы, оценивает состояние волос, выполняет опрос пациента. Не удивляйтесь, если врач будет задавать много вопросов, которые могут показаться неважными или странными, но нужно ответить на все из них честно и откровенно — это важно для того, чтобы понять причины нарушений.
Для детального рассмотрения кожи головы и волос врач проводит трихоскопию — с помощью специального прибора детально и приближенно осматривает кожу головы и структуру волос. Также доктор назначает перечень анализов крови для помощи в постановке диагноза, определения показаний и противопоказаний для запланированных процедур.
Кому мезотерапию нельзя
Перед процедурой врач обязательно должен справиться о вашем самочувствии и изучить историю болезни. Это важно для того, чтобы исключить противопоказания к процедуре. Нельзя делать уколы «в голову» при следующих патологиях:
онкологические процессы;
различные заболевания крови и нарушение ее свертывания (в том числе на фоне приема антикоагулянтов и НПВС);
аллергия на любой из компонентов мезококтейля;
аутоиммунные процессы, особенно кожные;
декомпенсированный сахарный диабет;
месячные, беременность, лактация;
склонность к келоидным рубцам;
высыпания на коже головы в местах инъекций;
аллергия;
острые инфекционные болезни и обострение хронических патологий.
Также не будет проводиться процедура, если в анамнезе есть эпилепсия или психические расстройства.
Мезо- или плазмотерапия
Если противопоказаний нет, врач назначает мезотерапию или плазмотерапию кожи головы. Но чем они различаются и что будет лучше, эффективнее?
Плазмотерапия кожи головы — это введение с помощью инъекций подкожно собственной плазмы крови. У пациента забирается кровь в специальные пробирки, затем она помещается в центрифугу. Отделяется красная фракция крови от белой. Белая фракция — это тромбоцитарная масса крови, она и вводится в кожу головы. Она оказывает лимфодренажное действие, усиливает тканевое питание, насыщает кожу микроэлементами. Что мы видим на волосах после применения плазмотерапии — это усиление блеска, увлажнение волос, стимуляция роста.
Мезотерапия кожи головы — это внутрикожное введение препаратов с микроэлементами, пептидами, гиалуроновой кислотой. После проведенного курса мы увидим усиление блеска, роста и увлажненности волос.
Процедуры проводятся 1 раз в неделю курсом от 5 до 10 процедур.
Важно знать
Часто состояние волос — это отражение внутренних проблем в организме. Не пренебрегайте периодическим контролем своих показателей крови, которые выявляют нарушения в организме. Ведь часто коррекция нарушений положительно отражается на состоянии ваших волос, кожи лица и тела.