Трихолог Ситникова рассказала о вреде и пользе уколов в кожу головы при выпадении волос

Нередко пациенты обращаются на прием к трихологу с проблемами выпадения волос, плохого их состояния, высыпаний на коже головы. Для определения тактики ведения пациента врач первым делом проводит тщательный осмотр кожи головы, оценивает состояние волос, выполняет опрос пациента. Не удивляйтесь, если врач будет задавать много вопросов, которые могут показаться неважными или странными, но нужно ответить на все из них честно и откровенно — это важно для того, чтобы понять причины нарушений.