Тренд на увеличение: маммопластика и мифы о ней

О трендах, ограничениях и последствиях коррекции груди рассказали практикующие врачи — пластические хирурги на круглом столе «Доктора Питера».
Естественность результата
Увеличение груди наиболее востребовано не только по миру, но и в России.
Среди операций по маммопластике увеличение также стоит на первом месте, далее идут мастопексия (подтяжка) и редукция (уменьшение), отметил
— Мы видим звезд и известных людей с пышными формами, операция по увеличению — на одном из первых мест в эстетических клиниках, — добавил он.
— Действительно, мы следуем за тенденциями, — продолжил
— Зачастую девушки приходят делать послеродовые коррекции, и это одна из лидирующих операций, — говорит пластический хирург клиники «Балтмед»
Импланты со всех сторон
— Самое важное отличие эстетической пластической хирургии — к нам обращается соматически здоровый пациент. Важно, чтобы он и остался здоровым, — подчеркнул Сергей Павлов.
— На дооперационном этапе идет обследование, а на самой операции вопрос безопасности первостепенен, — говорит Ильмир Галиев. — Опыт работы западных коллег сегодня позволяет применять испытанные методики, которые дают возможность оперировать с большой степенью безопасности. Страшилки про «взрыв» имплантов — это миф. Да, редко может быть разрыв из-за брака, травмы пациента или нарушения технологии установки. Ранее использовался более жидкий силикон, и появлялось такое явление, как пропотевание: оболочка была менее устойчива к выходу содержимого в окружающие ткани. Сейчас же это вязкие и плотные гели — даже если пропотевание есть, оно снижено, и современные оболочки еще больше уменьшают эту возможность. Срок службы имплантов зависит от производителя. У них нет срока годности, и бежать менять их, если всё устраивает, не нужно. При разрывах и каких-то эстетических изменениях безоговорочно поставят новые.
Что касается противопоказаний, то Фархат Мамедов отметил одним из основных наличие онкологии молочной железы или кисты. Поэтому пластические хирурги работают с маммологами и онкомаммологами.
— Что касается срока службы, то это гарантия на них 10 лет, а срок службы — пожизненный, — отметил он. — Вокруг импланта формируется физиологическая капсула, которая служит защитным барьером. Даже если он разрывается по какой-то причине, гель не растекается по организму. Также есть фиксирующая капсула, защищающая от протечки и в случае травм.
Предупреждена и готова
Чтобы снизить риск побочных явлений, важно соблюдать рекомендации лечащего врача, который поставил импланты и знает о состоянии здоровья пациентки на момент операции. Как отметил Антон Черников, нужно посещать перевязки по назначению, носить компрессионное белье: ткань груди подвержена птозу, и требуется время, чтобы импланты вросли и сформировали капсулу.
— Осложнения бывают при самых разных операциях. Если есть хоть малейшее подозрение на противопоказание к их проведению, нужно сказать об этом пациенту и отправить его дообследоваться и вылечиться, если это возможно, — говорит он. — Мы приглашаем пациенток на осмотры в течение года после операции. Они ходят на перевязки и снятие швов, после чего мы встречаемся через месяц, три, полгода и год — и далее раз в год. По сути, это те же самые плановые осмотры у маммолога, так что можно сказать, что образ жизни с имплантами никак не меняется.
Ильмир Галиев подчеркнул, что основные рекомендации касаются предоперационного периода, после операции же ограничений никаких нет — только в первые месяц-два.
Один немаловажный вопрос, который беспокоит пациенток, — возможность последующего после имплантации кормления грудью. Как отметил Сергей Павлов, всё зависит от методики операции. Если пациентке важно сохранить функцию железы, то выбирают те операционные методики, при которых целостность молочной железы не нарушается и она может функционировать в полном объеме. Конечно, есть методы, компрометирующие этот процесс. В ходе первичной консультации важно обсудить все возможные пути проведения операции и их особенности, тем самым предоставив пациенту полную информацию.
— Когда приходят молодые, 18-19-летние пациентки с тубулярной (конусообразной) грудью и говорят, что им даже раздеться стыдно, то тут, конечно, сразу учитывается некий деформационный процесс, — отметил Фархат Мамедов. — Тубулярная грудь — это скорее исключение, когда операция действительно нужна. Если же, например, у нерожавших пациенток своя грудь нормальной формы, второго или третьего размера, я стараюсь отговорить их от операции. Нередко девушки приходят под влиянием чужого мнения — мужей, партнеров, которые им что-то сказали. Это психологическая травма, и мы убеждаем, что у них всё замечательно.
— Если размер хороший и форма привлекательна, я тоже стараюсь отговорить, — добавил Ильмир Галиев. — Но если пациентка сама на 100% решила это сделать, то тут мы уже работаем с пожеланиями. При тубулярной груди во время операции мы воздействием на железу, расправляем ее. В таком случае — да, впоследствии могут быть сложности со вскармливанием.
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Антон Черников солидарен с коллегами: при стандартном эндопротезировании можно не задеть саму железу и протоки. Есть масса примеров, когда пациентки после такой операции рожают и выкармливают детей. Есть и другие ситуации: например, гипермастия, когда грудь 7-8 размера мешает качеству жизни — и это врожденная патология. Тогда стоит выбор: кормить сейчас, а потом уже сделать редукционную маммопластику до 2 или 3-го размера, или оперироваться сразу — после чего грудное вскармливание приходится оставить, и врачи предупреждают об этом.
Страхи и мифы
Если бы грудные импланты приводили к онкологии, возможно, такие операции не были бы так популярны. А онкологи-маммологи не одобряли бы их, считает Фархат Мамедов.
— Это дело каждого, и рак молодеет и без имплантации. Я считаю, что современный силикон — интактное вещество, которое не вызывает рак.
— Мы проводим предоперационную подготовку, обязательна консультация маммолога, чтобы исключить предпосылки к развитию новообразований, — говорит Ильмир Галиев. — Насчет рисков — не думаю, что есть влияние имплантатов на появление онкологии.
Сергей Павлов напомнил: пластические хирурги должны улучшать качество жизни, а не усложнять ее.
— Западные коллеги несколько лет назад исследовали вопрос онкологической безопасности и тогда определили, что рак молодеет потому, что улучшается качество скрининга и онкология на ранних стадиях выявляется чаще. Но с самими имплантами это никак не связано.
— Девушки задаются вопросом возможной онкологии перед операцией, — говорит Антон Черников. — Но я советую им помнить, что рак молочной железы может иметь и генетические корни, определенные мутацией гена ВRСА. Более того, после удаления молочной железы, химио- и лучевой терапии следствием чаще всего является установка эндопротеза для улучшения эстетического вида и качества жизни женщины.
Есть ли путь назад?
Спустя какое-то время некоторые пациентки могут прийти и попросить удалить имплантат, потому что им надоело с ним ходить. Или не просто удалить, а поставить новый побольше.
— Понять такую логику сложно, но мы можем это сделать с учетом антропометрии пациентки и всех медицинских параметров, — говорит Антон Черников.
— Да, к нам обращаются за удалением импланта, чаще это происходит ближе к возрасту пациентки 50+, — подтвердил Ильмир Галиев. — Но нужно понимать: если имплант убрать, всё уже не будет выглядеть, как до операции. Кожа и железа растягиваются, их объем меняется под действием импланта. После удаления придется сделать подтяжку — в некоторых случаях с редукцией. Основная причина замены и удаления импланта — либо разрыв, либо деформация, когда имплант смещается или даже переворачивается. Тут поможет удаление с подтяжкой или замена. И почти всегда после этого приходится делать коррекцию кожи груди.
— Стоит учитывать, что, устанавливая имплант, мы даем дополнительный объем груди, так что кожа растягивается. Не стоит рассчитывать, что после удаления всё будет так же, как до операции, — говорит Сергей Павлов. — Мы можем вернуть эстетическую форму, но она будет, скорее всего, другая. Чаще всего приходят пациентки ближе к 50 годам, у которых стоят старые импланты предыдущих поколений.
— Возрастные пациентки приходят удалять импланты, потому что уже «находились» с ними, — рассказал Фархат Мамедов. — У меня за этот незавершенный год было 5-6 таких удалений. Самый запомнившийся —когда девушка попросила удалить небольшие импланты на утренней перевязке на следующий день после операции. Мы с главврачом обсудили тактику и отправили ее к психиатру. Она принесла справку, что решение осознанно. Говорила, что не может принять новую себя, что мешает ощущение инородного тела. Сейчас планируется операция еще одной девушке, которая пришла удалять грудной протез через год после операции. Еще одна пациентка поменяла имплантат на меньший, но в итоге пришла удалить и его. И таких случаев сейчас всё больше: кто-то не может свыкнуться с инородным телом. На консультации я проговариваю этот риск. Если свой объем груди хороший, предлагаю вместо этого, например, сделать подтяжку без имплантов. Как говорят некоторые великие хирурги, чем больше имплант — тем больше проблем.
Эксперт напомнил, что импланты — это ощущение инородного тела, ограничения на сауны и спа-процедуры, невозможность лечь нормально на живот во время, например, массажа. Вещество имплантов долго держит холод после мороза и долго остывает, если нагреется. Все эти факторы надо учитывать до операции.
Оперировать или не оперировать?
Если решение об операции уже принято, пациентке важно найти своего доктора, которому можно довериться и пройти с ним весь путь, считает Сергей Павлов.
— Я стараюсь давать время пациентке, чтобы точно знать: она к этому решению пришла осознанно и целенаправленно, — говорит Антон Черников.
— Первое, что советую, — разобраться в самой себе, чтобы не отказаться от имплантатов на следующий день. Второе — выбрать клинику и пластического хирурга.
— При таком выборе нельзя полагаться на советы мужчины. Если его что-то не устраивает, скорее всего, с таким партнером вам просто не по пути, — говорит Фархат Мамедов. — Большинство пациентов привыкли ориентироваться на соцсети, но теперь возвращается тренд на «сарафанное радио», когда выбор делают по рекомендациям. При этом всё больше пациенток идут именно «на хирурга», а не на название клиники.
— Тем, кто сомневается, нужно дать время подумать, — добавил Ильмир Галиев. — Принятие решения об операции должно быть собственным, без давления мужа, подруг, партнера. Партнер может и поменяться, а проведенную операцию уже не отменить. После выбора хирурга надо внимательно следить за своим состоянием и решить проблемы со здоровьем до операции — вылечить хронические инфекции, например. Это не жизненно необходимая операция, и мы здесь больше решаем психологические проблемы. С маленькой грудью жить можно, но кто-то всё-таки не хочет так жить — потому и существует сама эстетическая хирургия.