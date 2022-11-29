Тренд на увеличение: маммопластика и мифы о ней

Есть ли путь назад?

Спустя какое-то время некоторые пациентки могут прийти и попросить удалить имплантат, потому что им надоело с ним ходить. Или не просто удалить, а поставить новый побольше.

— Понять такую логику сложно, но мы можем это сделать с учетом антропометрии пациентки и всех медицинских параметров, — говорит Антон Черников.

— Да, к нам обращаются за удалением импланта, чаще это происходит ближе к возрасту пациентки 50+, — подтвердил Ильмир Галиев. — Но нужно понимать: если имплант убрать, всё уже не будет выглядеть, как до операции . Кожа и железа растягиваются, их объем меняется под действием импланта. После удаления придется сделать подтяжку — в некоторых случаях с редукцией. Основная причина замены и удаления импланта — либо разрыв, либо деформация, когда имплант смещается или даже переворачивается. Тут поможет удаление с подтяжкой или замена. И почти всегда после этого приходится делать коррекцию кожи груди.

— Стоит учитывать, что, устанавливая имплант, мы даем дополнительный объем груди, так что кожа растягивается. Не стоит рассчитывать, что после удаления всё будет так же, как до операции, — говорит Сергей Павлов. — Мы можем вернуть эстетическую форму, но она будет, скорее всего, другая. Чаще всего приходят пациентки ближе к 50 годам, у которых стоят старые импланты предыдущих поколений.

— Возрастные пациентки приходят удалять импланты, потому что уже «находились» с ними, — рассказал Фархат Мамедов. — У меня за этот незавершенный год было 5-6 таких удалений. Самый запомнившийся —когда девушка попросила удалить небольшие импланты на утренней перевязке на следующий день после операции. Мы с главврачом обсудили тактику и отправили ее к психиатру. Она принесла справку, что решение осознанно. Говорила, что не может принять новую себя, что мешает ощущение инородного тела. Сейчас планируется операция еще одной девушке, которая пришла удалять грудной протез через год после операции. Еще одна пациентка поменяла имплантат на меньший, но в итоге пришла удалить и его. И таких случаев сейчас всё больше: кто-то не может свыкнуться с инородным телом. На консультации я проговариваю этот риск. Если свой объем груди хороший, предлагаю вместо этого, например, сделать подтяжку без имплантов. Как говорят некоторые великие хирурги, чем больше имплант — тем больше проблем.

Эксперт напомнил, что импланты — это ощущение инородного тела, ограничения на сауны и спа-процедуры, невозможность лечь нормально на живот во время, например, массажа. Вещество имплантов долго держит холод после мороза и долго остывает, если нагреется. Все эти факторы надо учитывать до операции.