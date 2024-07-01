Тайна серого вещества: как недостаток общения влияет на мозг и психику

По мнению ученых, людям необходимо регулярно общаться, поскольку мозг человека эволюционно сформировался так, что ему необходимо постоянное поддержание социальных связей. Но сегодня люди часто изолируются от всех в силу своего желания или определенных причин. Но важно знать, каким образом изоляция может повлиять на состояние мозга и может ли она провоцировать различные патологии или психические расстройства?