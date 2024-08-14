Стоит ли напрягаться? Врач ответил, помогут ли упражнения Кегеля при опущении матки

«Кашлевую пробу можно выполнять в гинекологическом кресле или стоя, — рассказывает акушер-гинеколог Нелли Макарова. — Мочевой пузырь должен быть наполнен (не менее 300 мл). Положительной считается проба, при которой при кашле или натуживании происходит выделение мочи из наружного отверстия уретры одномоментно с кашлевым толчком. Если это происходит, то у женщины — стрессовый тип недержания мочи (наиболее часто встречающийся). Также необходимо сделать УЗИ, чтобы определить наличие или отсутствие остаточной мочи (тот объем мочи, который остался в мочевом пузыре после мочеиспускания)».