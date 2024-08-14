Стоит ли напрягаться? Врач ответил, помогут ли упражнения Кегеля при опущении матки

«Кегель — это американский гинеколог, который в 1950 году разработал комплекс упражнений, направленный на профилактику пролапса (выпадение. — Прим. ред.) гениталий, —
Врач приводит в пример один клинический случай. 53-летняя пациентка обратилась в Института Склифосовского с жалобами на чувство инородного тела в области промежности. Кроме того, при кашле и натуживании подтекала моча. С половой жизнью тоже были большие проблемы.
Симптомы начали развиваться после родов и в течение многих лет только прогрессировали. Но помогли бы пациентке упражнения Кегеля? Вот что отвечает гинеколог.
«Упражнения Кегеля помогают предотвратить выпадение органов малого таза, но это всего лишь профилактика, а не лечение, — подчеркивает Владислав Стаханов. — Если заниматься упражнениями на постоянной основе, конечно, в будущем будут хорошие результаты. Но если пролапс произошел, то добиться заметных результатов одними тренировками интимных мышц, боюсь, не получится».
В результате, с учетом степени сформированного пролапса, врачи предложили пациентке операцию.
Чтобы точно понять, требуется ли хирургическое вмешательство, в первую очередь женщина проходит осмотр у гинеколога. Кроме того, проводится кашлевая проба, которая помогает понять: есть ли подтекание мочи, так ли это выражено, связано ли это с положением внутренних органов либо это стрессовое недержание мочи.
«Кашлевую пробу можно выполнять в гинекологическом кресле или стоя, — рассказывает акушер-гинеколог Нелли Макарова. — Мочевой пузырь должен быть наполнен (не менее 300 мл). Положительной считается проба, при которой при кашле или натуживании происходит выделение мочи из наружного отверстия уретры одномоментно с кашлевым толчком. Если это происходит, то у женщины — стрессовый тип недержания мочи (наиболее часто встречающийся). Также необходимо сделать УЗИ, чтобы определить наличие или отсутствие остаточной мочи (тот объем мочи, который остался в мочевом пузыре после мочеиспускания)».
Как правило, с симптомами опущения влагалища к гинекологам обращаются женщины старше 35 лет после родов.
Возможные варианты оперативного вмешательства подбираются индивидуально. Так, в случае диагностированного выпадения матки проводят промонтопексию. Сетчатый имплантат крепится к куполу влагалища, поддерживая органы малого таза.
Если же у пациентки проблемы с мочеполовой системой, врачи предложат сделать уретропексию, или TVT (Tension-free Vaginal Tape). В этом случае сетчатый имплантат устанавливается под уретру и выводится в районе паховой складки.