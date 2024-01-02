Синдром горящего рта и еще 10 причин, почему жжет язык

Иногда один и тот же симптом может указывать сразу на несколько заболеваний. На что нужно обратить внимание, если у вас часто жжет во рту? Как избавиться от неприятных ощущений? Ответы на эти вопросы в своем телеграм-канале дает гастроэнтеролог Мария Лопатина.
По словам врача, иногда ощущения могут быть настолько сильными, что людям тяжело терпеть боль.
Чаще всего гастроэнтерологи связывают этот симптом с ГЭРБ — гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. При этом недуге содержимое желудка попадает в пищевод и вызывает изжогу. В некоторых случаях жжение доходит до корня языка. Если ощущения доходят даже до кончика, значит, жжение не связано с изжогой.
Нередко по ошибке симптом связывают с другими болезнями ЖКТ — например, гастритом или болезнью желчного пузыря. Бывает, что пациенту даже удаляют желчный пузырь, однако проблема все равно не решается.
Есть несколько других факторов, которые могут спровоцировать жжение языка. Вот несколько из них:
гормональные изменения — например, сахарный диабет, гипотиреоз или менопауза;
аллергические реакции на определенную пищу или на материалы, из которых изготовлены зубные протезы и коронки;
нехватка микро- и макроэлементов, например витаминов группы В и железа;
некоторые лекарства — диуретики, ингибиторы АПФ;
инфекции и грибки;
синдром Шегрена — аутоиммунное воспалительное заболевание, при котором нарушается функция экзокринных желез, что ведет к сухости слизистых оболочек.
лучевая и химиотерапия.
Кроме того, жжение во рту может появиться на фоне бруксизима и даже депрессии.
Иногда случается, что человек прошел полноценное обследование, но никаких возможных причин жжения врачи так и не нашли. Тогда есть риск, что все дело в синдроме горящего рта.
Медики называют так состояние, при котором у человека проявляется болезненное жжение в разных областях ротовой полости, чаще всего на кончике и боковых поверхностях языка, реже на щеках, деснах, нёбе и даже губах. К другим симптомам синдрома относят онемение, резкое изменение вкуса и ощущение сухости.
Обычно диагноз ставят в случае, когда слизистая рта не имеет никаких патологических изменений и все остальные возможные причины жжения исключены. Симптомы синдрома должны повторяться каждый день на протяжении трех месяцев.
По каким причинам возникает жжение? Врачи пока не до конца разгадали этот механизм. Есть версия, что существует два пути развития синдрома горящего рта: периферический и центральный.
При периферическом нерв, передающий сигнал от рецепторов в головной мозг, становится более чувствительным. При центральном механизме мозг неправильно интерпретирует сигналы и в итоге задействуются области, отвечающие за боль. Оба механизма могут присутствовать одновременно у одного человека.
Во время лечения синдрома важно на время отказаться от некоторых вещей, способных усилить боль. Например, это:
горячая еда;
острые продукты;
алкоголь;
зубные ополаскиватели, особенно с содержанием спирта;
кислые продукты, например цитрусовый сок;
курение.