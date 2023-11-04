Сбежал из больницы? Чем болеет Бедрос Киркоров, которого госпитализировали в очередной раз

Состояние отца Филиппа Киркорова уже давно вызывает беспокойство у его поклонников. За последний год 91-летнему Бедросу не раз приходилось обращаться к врачу. Начиная с Нового года он лежал в больнице минимум трижды: в январе, феврале и июле. Ранее артист дважды переболел коронавирусом, жаловался на проблемы с сердцем и боли в ногах.
По данным телеграм-канала
В больнице Киркоров провел 17 дней, ему назначили курс антибиотиков, но, по версии журналистов, он отказался продолжать лечение и потребовал выписать его, заявив, что долечиваться будет «нетрадиционными методами под руководством личного врача».
Сам Бедрос и его представители опровергли «побег».
«Какой дурак выбежит из какой больницы? Здесь такие врачи — просто гении! Я буду от них бегать? Зачем? То, что мне нужно, они дали уже. Уже результаты есть», —
Впрочем, от ответа, выписали ли его, Киркоров ушел.
«Он не сбегал, дома находится. А чем лечится, тем лечится, это его дело, — пояснил директор Бедроса Киркорова. — Чувствует он себя хорошо».
30 октября появились новости, что артисту вновь пришлось вызывать скорую из-за приступа астмы. Медики якобы оказали Киркорову экстренную помощь, но в больницу снова класть не стали. Тем не менее,
«Периодически его состояние ухудшается, и его отвозят в клинику, — пояснили в окружении артиста. — Основные проблемы из-за сердца. Врачи дают не совсем оптимистичные прогнозы. Бедроса наблюдали лучшие кардиологи нашей страны, обсуждался даже вопрос о теоретической пересадке сердца, но врачи пришли к выводу, что он может не перенести операцию. Так что это тот самый случай, когда лучше не трогать».