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Сбежал из больницы? Чем болеет Бедрос Киркоров, которого госпитализировали в очередной раз

За последнее время у 91-летнего артиста обострились проблемы со здоровьем.

4 ноября 20231
Сбежал из больницы? Чем болеет Бедрос Киркоров, которого госпитализировали в очередной раз
Источник:

Legion Media

Состояние отца Филиппа Киркорова уже давно вызывает беспокойство у его поклонников. За последний год 91-летнему Бедросу не раз приходилось обращаться к врачу. Начиная с Нового года он лежал в больнице минимум трижды: в январе, феврале и июле. Ранее артист дважды переболел коронавирусом, жаловался на проблемы с сердцем и боли в ногах.

По данным телеграм-канала SHOT, еще в первой половине октября Киркоров-старший обратился к врачам с жалобами на одышку, отеки, слабость и боли в спине. Знаменитость сразу госпитализировали, поставив несколько диагнозов: пневмония, нарушение бронхиальной проходимости, двусторонний гидроторакс.

В больнице Киркоров провел 17 дней, ему назначили курс антибиотиков, но, по версии журналистов, он отказался продолжать лечение и потребовал выписать его, заявив, что долечиваться будет «нетрадиционными методами под руководством личного врача».

Сам Бедрос и его представители опровергли «побег».

«Какой дурак выбежит из какой больницы? Здесь такие врачи — просто гении! Я буду от них бегать? Зачем? То, что мне нужно, они дали уже. Уже результаты есть», — заявил артист изданию KP.ru.

Впрочем, от ответа, выписали ли его, Киркоров ушел.

«Он не сбегал, дома находится. А чем лечится, тем лечится, это его дело, — пояснил директор Бедроса Киркорова. — Чувствует он себя хорошо».

30 октября появились новости, что артисту вновь пришлось вызывать скорую из-за приступа астмы. Медики якобы оказали Киркорову экстренную помощь, но в больницу снова класть не стали. Тем не менее, по данным источников МК,  артиста все-таки госпитализировали в Институт хирургии имени А.В. Вишневского для планового осмотра.

«Периодически его состояние ухудшается, и его отвозят в клинику, — пояснили в окружении артиста. — Основные проблемы из-за сердца. Врачи дают не совсем оптимистичные прогнозы. Бедроса наблюдали лучшие кардиологи нашей страны, обсуждался даже вопрос о теоретической пересадке сердца, но врачи пришли к выводу,  что он может не перенести операцию. Так что это тот самый случай, когда лучше не трогать». 

Автор текста:Ирина Себелева
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