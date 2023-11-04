Сбежал из больницы? Чем болеет Бедрос Киркоров, которого госпитализировали в очередной раз

«Периодически его состояние ухудшается, и его отвозят в клинику, — пояснили в окружении артиста. — Основные проблемы из-за сердца. Врачи дают не совсем оптимистичные прогнозы. Бедроса наблюдали лучшие кардиологи нашей страны, обсуждался даже вопрос о теоретической пересадке сердца, но врачи пришли к выводу, что он может не перенести операцию. Так что это тот самый случай, когда лучше не трогать».