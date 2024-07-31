Растение, которое доказанно снижает образование бляшек, оно есть на каждом огороде

Одним из таких средств, по их мнению, могут стать добавки из чеснока. В Китае давно ценят это растение за его пользу для сердца и сосудов. Но как именно помогает чеснок, до недавних пор было неизвестно. Исследователи решили восполнить этот пробел. Они изучили механизмы, с помощью которых чеснок улучшает течение атеросклероза.