Рак, ожирение и другие разрушительные последствия микропластика, попавшего в организм с водой

В основном микропластик попадает в организм человека с питьевой водой. Частички также находят в почве, океане и даже в воздухе. Соответственно, все, что бегает, растет и дышит, также подвергается воздействию микропластика. Не так давно ученые пришли к выводу, что человек за неделю может «съесть» около 5 граммов пластика, что эквивалентно весу классической банковской карты.