Рак, ожирение и другие разрушительные последствия микропластика, попавшего в организм с водой

В основном микропластик попадает в организм человека с питьевой водой. Частички также находят в почве, океане и даже в воздухе. Соответственно, все, что бегает, растет и дышит, также подвергается воздействию микропластика. Не так давно ученые пришли к выводу, что человек за неделю может «съесть» около 5 граммов пластика, что эквивалентно весу классической банковской карты.
Исследователи из Калифорнийского университета
Первый вывод исследователей: изначально на микропластик реагирует иммунная система. Его частички провоцируют воспаление — это универсальная реакция на любой чужеродный объект в организме. Эксперты также пришли к выводу, что микропластик может блокировать действие определенных ферментов, которые организм вырабатывает для защиты клеток. Из-за этого повышается риск окисления (или окислительного стресса), следовательно, онкологии.
Микропластик также разрушает и эндокринную систему, которая ответственна за работу щитовидной железы, метаболизм, настроение, сон и множество других процессов. Многие виды пластика содержат химическое вещество под названием бисфенол-А, или BPA. Молекулы BPA выглядят и действуют наподобие гормона эстрогена, поэтому они могут проникать в его рецепторы. Это как вставить не тот ключ в замок и все равно взломать дверь, говорят эксперты.
«BPA не может разблокировать важнейшие функции, которые контролирует эстроген, включая половое созревание, менструацию и беременность. Однако частички пластика мешают гормону связываться с его рецепторами, следовательно, он перестает полноценно выполнять свою работу. Это может привести к эндометриозу, астме, ожирению, проблемам с беременностью», — поясняют ученые.
Химикаты, которые содержатся в микропластике, также могут навредить будущему ребенку. Во время развития плода происходит всплеск тестостерона, однако «чужаки» мешают его выработке. Все это негативно сказывается на ребенке, особенно если он мужского пола: у мальчика будут проблемы с репродуктивной системой, в том числе повышается риск бесплодия.
«Большинство видов пластика не поддаются полному разложению, поэтому отходы, которые производит человечество, могут оставаться с нами сотни или даже тысячи лет», — сказала Дженна Джембек, доцент кафедры инженерии в Университете Джорджии.
По оценкам экспертов, в период с 1950 по 2015 год люди выбросили на поверхность Земли более 9 миллиардов тонн пластика. Этого бы хватило, чтобы по щиколотку засыпать мусором территорию размером с Аргентину. Из всей этой массы переработали только 9%, еще 12% — сожгли. Получается, около 80% отходов продолжают отравлять окружающую среду.
Ученые призывают как можно бережнее относиться к природе, потому что от нее напрямую зависит здоровье. Старайтесь как можно реже покупать еду на вынос, заказывать доставку, пользоваться одноразовой посудой и пластиковыми бутылками. Все отходы важно правильно сортировать и отправлять в контейнеры для сборки пластика. Эти простые действия помогут избавиться от большего количества опасных веществ, следовательно, избежать смертельно опасных заболеваний.