- Если заболевание протекало в легкой, малосимптомной форме, и пациент чувствует себя нормально, а таких пациентов все-таки большинство, то сдавать анализы не нужно. Известно, что при COVID-19 повышаются показатели воспалительных маркеров, определенным образом изменяется формула крови и возможны изменения различных биохимических показателей. При легкой форме заболевания эти изменения, как правило, минимальны и обратимы.

Сроки также имеют большое значение. У многих пациентов изменения в крови запаздывают, и показатели остаются повышенными в течение некоторого времени после выздоровления. То есть, это ожидаемые изменения, и показатели постепенно вернутся в норму. А значит, если мы увидим данные изменения в анализе крови, то при отсутствии каких-либо проявлений, единственно правильным будет ничего не делать и ждать нормализации анализов.

В случае обнаружения данных изменений последующие действия состоят или в назначении лечения по сути «анализов», или в повторной сдаче анализов до нормализации.

В то же время переболевшим в среднетяжелой или тяжелой форме, действительно, необходимо проходить дополнительные обследования после выздоровления — у них и в течение болезни были серьезные отклонения в анализах. Но делать это тоже надо не наобум. По словам Натальи Колесниковой, даже им лабораторные тесты нужно проводить прицельно и в оптимальные сроки — все это определяет лечащий врач.

Есть также пациенты из группы риска, у которых высока вероятность развития тех или иных осложнений. Например, у страдающих сахарным диабетом после COVID-19 часто ухудшается контроль основного заболевания, им может потребоваться более интенсивная терапия после выздоровления. Такое бывает и у пациентов с ишемической болезнью сердца. Поэтому таким людям даже после легкой инфекции рекомендуется пройти обследование на выявление индивидуальных рисков, уверена пульмонолог.