Кому нужна постковидная диагностика
Сейчас существует распространенная практика — практически всем советуют после перенесенной коронавирумной инфекции сдавать контрольные анализы и проверять определенные показатели. Например, Д-димер из-за риска развития тромбоза. Однако, по словам Натальи Колесниковой, врача-пульмонолога, медицинского директора «Инвитро-Москва», массовая постковидная диагностика не имеет смысла и даже может быть вредна.
Врач-пульмонолог
- Если заболевание протекало в легкой, малосимптомной форме, и пациент чувствует себя нормально, а таких пациентов все-таки большинство, то сдавать анализы не нужно. Известно, что при COVID-19 повышаются показатели воспалительных маркеров, определенным образом изменяется формула крови и возможны изменения различных биохимических показателей. При легкой форме заболевания эти изменения, как правило, минимальны и обратимы.
Сроки также имеют большое значение. У многих пациентов изменения в крови запаздывают, и показатели остаются повышенными в течение некоторого времени после выздоровления. То есть, это ожидаемые изменения, и показатели постепенно вернутся в норму. А значит, если мы увидим данные изменения в анализе крови, то при отсутствии каких-либо проявлений, единственно правильным будет ничего не делать и ждать нормализации анализов.
В случае обнаружения данных изменений последующие действия состоят или в назначении лечения по сути «анализов», или в повторной сдаче анализов до нормализации.
В то же время переболевшим в среднетяжелой или тяжелой форме, действительно, необходимо проходить дополнительные обследования после выздоровления — у них и в течение болезни были серьезные отклонения в анализах. Но делать это тоже надо не наобум. По словам Натальи Колесниковой, даже им лабораторные тесты нужно проводить прицельно и в оптимальные сроки — все это определяет лечащий врач.
Есть также пациенты из группы риска, у которых высока вероятность развития тех или иных осложнений. Например, у страдающих сахарным диабетом после COVID-19 часто ухудшается контроль основного заболевания, им может потребоваться более интенсивная терапия после выздоровления. Такое бывает и у пациентов с ишемической болезнью сердца. Поэтому таким людям даже после легкой инфекции рекомендуется пройти обследование на выявление индивидуальных рисков, уверена пульмонолог.
- COVID-19 все-таки новое заболевание, о котором мы узнаем все больше и больше, новые сведения поступают и изменяется молниеносно. В этих условиях лучше доверять врачам, которые читают международную литературу и следуют правилам доказательной медицины. Если после перенесенного COVID-19 состояние не улучшается, или ухудшается и появляются новые симптомы, правильнее обратиться к врачу и пройти необходимое и достаточное обследование. Повторюсь, при хорошем самочувствии сдавать анализы дополнительно не нужно, — советует Наталья Колесникова.
Почему после болезни не стоит проверять Д-димер и СРБ
Общая мысль такова: врач не должен назначать анализы, если их результаты не повлияют на тактику лечения.
Д-димер
Это показатель, говорящий о риске формирования тромбов, нежелательно проверять у переболевших COVID-19 без симптомов. По словам Натальи Колесниковой, тест на Д-димер очень чувствительный, но не специфический. То есть, Д-димер может повышаться по разным причинам, а не только из-за угрозы тромбоза.
- В сегодняшних ковидных реалиях положительный анализ на Д-димер даже у бессимптомных пациентов без какого-либо подозрения на тромбозы приравнивается к их наличию, что приводит к дополнительным многочисленным и ненужным диагностическим тестам или к лечению противосвертывающими препаратами. Д-димер отслеживают в острой стадии у пациентов с тяжелыми формами коронавируса, но при легкой форме у амбулаторных пациентов и отсутствии рисков тромбозов их применение не нужно. Следует понимать, что антикоагулянты — серьезные препараты со значительными рисками кровотечений, в том числе жизненно опасных, — предупреждает врач.
С-реактивный белок
По словам специалиста, этот показатель крови тоже не стоит отслеживать после болезни. Дело в том, что в после выздоровления он может еще какое-то время оставаться положительным. Иначе говоря, если в результатах анализа он поднимется на фоне того, что все остальное будет в норме, это вовсе не значит, что надо по-новому лечить инфекцию и тем более бежать за антибиотиками.
КТ и рентген легких
Повторять эти лучевые исследования до нормализации состояния нужно не всем. Как объясняет пульмонолог, не надо из делать ни при хорошем самочувствии после перенесенной болезни, ни даже в случае, если они не выполнялись во время болезни.