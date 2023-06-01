Прогноз магнитных бурь на июнь-2023: когда ждать возмущений на Солнце

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, как будет вести себя магнитосфера Земли в первый месяц лета. Согласно их прогнозу, пока намечается лишь одна магнитная буря, да и то слабая — уровня G1 по 5-балльной шкале. Ее астрономы ждут 18 июня.
В остальные дни ситуация тоже не предвещает полную стабильность. Причем в возмущенное состояние магнитосфера может прийти уже 2 июня и продержаться так в течение трех дней — с 2 по 4 июня. Также ожидаются всплески активности сразу после магнитной бури — 19 и 20 июня, а еще 25 июня.
Напомним, что это прогнозы, всегда есть вероятность внезапных перемен. В начале мая магнитных бурь тоже не прогнозировалось, но они случились, и не единожды, была даже целая серия, связанная с ростом активности на Солнце в начале месяца. Ранее астрономы отмечали, что с начала 2023 года солнечная активность в целом резко возросла. Периодически сообщается о событиях планетарного масштаба — мощные штормы были и в марте, и в апреле.