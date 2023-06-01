Прогноз магнитных бурь на июнь-2023: когда ждать возмущений на Солнце

Напомним, что это прогнозы, всегда есть вероятность внезапных перемен. В начале мая магнитных бурь тоже не прогнозировалось, но они случились, и не единожды, была даже целая серия, связанная с ростом активности на Солнце в начале месяца. Ранее астрономы отмечали, что с начала 2023 года солнечная активность в целом резко возросла. Периодически сообщается о событиях планетарного масштаба — мощные штормы были и в марте, и в апреле.