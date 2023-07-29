После увеличения груди девушка начала лысеть и временно ослепла

Даниэла Шихан решила увеличить грудь еще в 19 лет. Тогда девушка выиграла местный конкурс красоты, за что получила массу комплиментов, цветы и даже неплохой денежный приз. Сумма как раз позволяла исполнить давнюю мечту — записаться на консультацию к пластическому хирургу, а потом и решиться на операцию.
Изначально все было хорошо: девушка прекрасно перенесла наркоз, ее радовала новая грудь. Все быстро заживало, поэтому Даниэла восстановилась довольно быстро.
Но через какое-то время у девушки начались проблемы со здоровьем. Все началось с кожи: она стала чесаться, краснеть, не давала покоя.
«После того как я родила сына, у меня была постоянная экзема. Кожа мокла, чесалась, в то же время было чувство стянутости и сухости», —
Потом у девушки начались проблемы с волосами: она буквально начала лысеть, пряди сыпались с нее по неизвестной причине.
После этого добавилось еще одно: зрение стало стремительно ухудшаться. Даниэла даже попала в отделение неотложной помощи, потому что на какой-то период вообще перестала видеть. Врачи обследовали девушку, собрали анализы, но все показатели были в норме. Медики даже решили, что у пострадавшей загадочная болезнь, которую только предстоит изучить.
«У меня совсем не было сил. Было так плохо, мне казалось, что я умираю. Врачи предполагали, что меня может разрушать сильный стресс, ведь в тот момент я переживала расставание и недавно стала мамой», — поделилась девушка.
Но вскоре все стало ясно: у Даниэлы болезнь грудных имплантов. Так бывает, что организм никак не может свыкнуться с инородным телом или же у него острая редкая реакция на материал. И тут вариант только один — избавиться от них как можно скорее.
«Хирурги провели операцию, извлекли из моей груди импланты. После этого мое состояние быстро улучшалось. Вернулись силы, волосы перестали сыпаться, проблемы с кожей и зрением сошли на нет», — говорит девушка.
Импланты и рак груди
Хирург-онколог онкологического отделения Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПБГУ
Существует низкая, но все же опасность от имплантов. Она связана с возникновением заболевания кроветворной системы — лимфомы.
«Импланты ассоциированы с Т-клеточной лимфомой. В последнее время это одна из самых обсуждаемых тем на конференциях мировой эстетической и пластической хирургии. Но лимфома крайне редко выявляется и крайне редко встречается. На весь масштаб случаев имплантации в Америке, где выполняется несколько миллионов операций в год, всего выявили около 700 случаев Т-клеточной лимфомы. Это реально очень мало», — пояснял врач.
Если мы опустим вопрос лимфомы, то имплантаты остаются абсолютно безопасными для жизни и здоровья женщин. Они повышают риск осложнений, связанных с хирургическим вмешательством, в силу того что это вмешательство длится дольше. Поэтому в большинстве случаев рутинное использование имплантов может быть рекомендовано, если вы желаете выполнить реконструкцию или провести эту процедуру собирается кто-то из родственников.