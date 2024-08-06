Поплатитесь своей кожей: говорящие фото о том, почему нельзя есть сельдерей летом

Оказалось, что у девочки случился фитофотодерматит: на кожу попал сок сельдерея и она стала очень чувствительной к УФ-излучению. Мама девочки признавалась: она знала о подобных последствиях, но думала, что панамки хватит, чтобы уберечь ребенка от агрессивного солнца, к тому же женщина постоянно вытирала личико дочери платком. Но от ожогов это не уберегло.