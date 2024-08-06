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Поплатитесь своей кожей: говорящие фото о том, почему нельзя есть сельдерей летом

Сельдерей невероятно полезен, но в солнечные дни стоит быть с ним очень осторожными. Молодая мама, кормившая ребенка палочками сельдерея, показала жуткие последствия его употребления.

6 августа 20241
сельдерей вред польза, аллергия на сельдерей
Источник:

iStock

Реанна Бендзак из Канады часто давала своей маленькой дочери палочки сельдерея — это помогало снять боль, когда резались зубки.

И вот однажды мама по привычке дала ребенку сельдерей на прогулке. А на следующее утро кожа вокруг рта девочки покрылась сыпью. Позже сыпь переросла в большие волдыри, какие бывают при ожогах.

Оказалось, что у девочки случился фитофотодерматит: на кожу попал сок сельдерея и она стала очень чувствительной к УФ-излучению. Мама девочки признавалась: она знала о подобных последствиях, но думала, что панамки хватит, чтобы уберечь ребенка от агрессивного солнца, к тому же женщина постоянно вытирала личико дочери платком. Но от ожогов это не уберегло.

Последствиями той прогулки мама поделилась в соцсетях. На фотографиях видно, что реакция на сельдерей началась примерно спустя 30 часов, а жуткие красные пятна оставались на лице еще неделю.

Поплатитесь своей кожей: говорящие фото о том, почему нельзя есть сельдерей летом
Источник:

соцсети

На самом деле сок сельдерея необычайно полезен. Он богат антиоксидантами, а также витаминами A, С и E. К тому же этот овощ относят к продуктам с отрицательной калорийностью. Чтобы переработать сельдерей, организм сжигает больше калорий, чем содержит растение. Поэтому овощ отлично помогает при похудении.

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Однако сельдерей содержит псоралены (другое название — фурокумарины). Это фотосенсибилизаторы растительного происхождения, которые повышают чувствительность кожи к ближнему ультрафиолету (ультрафиолетовое излучение типа A с длиной волны 400-320 нанометров).

В результате, попадая на кожу, сок сельдерея вызывает покраснение, отеки и ожоги. Впоследствии это может привести к гиперпигментации, преждевременному старению кожи и даже раку кожи.

Подобная реакция способна развиться, даже если вы съели сельдерей дома. Из-за чрезмерного употребления этого овоща, особенно в виде фрешей, псоралены накапливаются в коже и вызывают фитофотодерматит.

Кстати, чувствительность кожи к солнцу повышают и другие продукты, содержащие псоралены:

  • цитрусовые (лимон, лайм, апельсин и грейпфрут);

  • петрушка;

  • бергамот;

  • укроп;

  • пастернак;

  • инжир.

«Врачу важно знать о фитофотодерматите, поскольку его часто могут неправильно диагностировать как другие кожные заболевания, включая грибковую инфекцию, аллергический контактный дерматит и даже жестокое обращение с детьми», — предупреждают дерматологи, рассказывая в медицинском журнале о другом клиническом случае.

На фото руки пациентки, которая за несколько часов до этого вручную выжимала сок лайма для пирога, а затем вышла на улицу в солнечный день.

Поплатитесь своей кожей: говорящие фото о том, почему нельзя есть сельдерей летом
Источник:

J Community Hosp Intern Med Perspect

Поэтому чистить цитрусы перед выходом на улицу или пользоваться летом кремами с петрушкой — плохая идея.

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Кому еще нельзя есть сельдерей

В сельдерее много калия. Поэтому людям с заболеваниями почек следует ограничить употребление этого овоща.

Кроме того, сельдерей является одним из 14 основных пищевых аллергенов, так что аллергия на этот овощ — не редкость. Если после съеденного сельдерея появился зуд или отек во рту или на коже, возможно, это аллергическая реакция.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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