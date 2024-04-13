Польза и вред стояния на гвоздях: что произойдет с организмом после процедуры

Что мы вообще называем «стоянием на гвоздях»? Это практика, во время которой человек стоит босыми ногами на специальной доске. По этой доске равномерно распределены гвозди. Чем больше гвоздиков, тем по более большой поверхности распределяется вес тела человека, именно поэтому острые предметы не вонзаются в кожу, а легонько покалывают ее.