Польза и вред стояния на гвоздях: что произойдет с организмом после процедуры

Здоровье — самое дорогое, что есть у каждого человека. Поэтому мы готовы идти на любые эксперименты, лишь бы поправить свое самочувствие.
В последнее время особенную популярность набирает стояние на гвоздях, а точнее, стояние на дощечках садху. Видео с практик выглядят весьма эффектно. Но есть ли смысл и реальная польза для здоровья? Разберемся в вопросе вместе с экспертами.
Ортопед, руководитель академии здоровья и биохакинга MindVita
Что мы вообще называем «стоянием на гвоздях»? Это практика, во время которой человек стоит босыми ногами на специальной доске. По этой доске равномерно распределены гвозди. Чем больше гвоздиков, тем по более большой поверхности распределяется вес тела человека, именно поэтому острые предметы не вонзаются в кожу, а легонько покалывают ее.
Хотя на первый взгляд эта практика может показаться очень опасной, однако многие уверены: при правильной технике гвоздестояние может быть очень полезным для здоровья.
И вот о каких преимуществах говорят те, кто советует практиковать стояние на гвоздях.
1. Стимуляция точек на стопах
Согласно рефлексологии, на стопах человека расположено множество точек, соответствующих различным органам и системам тела. Давление на эти точки может способствовать улучшению их работы.
Однако важно отметить: нет убедительных научных доказательств, согласно которым рефлексотерапия может вылечить или предотвратить
2. Улучшение кровообращения
Стояние на гвоздях улучшает кровообращения в ногах и по всему телу, что может помочь в лечении варикозного расширения вен и уменьшении отеков.
3. Снижение стресса
Эта практика может способствовать расслаблению и снижению уровня стресса за счет высвобождения эндорфинов — гормонов счастья.
Несмотря на потенциальную пользу, стояние на гвоздях имеет ряд противопоказаний:
диабетическая нейропатия или другие состояния, при которых нарушена чувствительность в ногах;
тяжелые формы варикозного расширения вен;
беременность (в связи с риском повышения тонуса матки).
Невролог, педиатр, рефлексотерапевт
«Я сама практикую стояние на гвоздях более десяти лет. Эта весьма необычная практика имеет свои корни в древних традициях, включая йогу и аюрведу. Она также входит в практику некоторых современных методик физической и психологической реабилитации. Главная цель этой процедуры — улучшение психофизического состояния человека.
Однако стояние на гвоздях не является универсальным средством и не рекомендуется для всех. Прежде всего, это процедура требует осторожности. Проводить ее можно только под наблюдением специалиста, иначе высок риск пораниться или получить серьезные повреждения кожи и тканей».
Людям с серьезными проблемами со здоровьем, такими как болезни сердца и сосудов, тромбофлебиты, нарушения свертываемости крови, стояние на гвоздях может быть противопоказано из-за риска возможных осложнений.
Кроме того, людям с острыми кожными проблемами, трещинами, ранами на стопах следует избегать этой процедуры, чтобы не усугубить состояние своего здоровья.
Хотя стояние на гвоздях может иметь свои плюсы для некоторых людей, необходимо помнить, что эту практику нельзя считать лекарством от болезней. Процедура требует осмотрительности и консультации с медицинским специалистом перед применением, чтобы оценить потенциальные риски и пользу для каждого конкретного случая.