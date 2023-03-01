Покалывания в пальцах, сильная усталость и еще 5 ранних признаков рассеянного склероза

Рассеянный склероз чаще всего поражает молодых и людей среднего возраста — от 20 до 40 лет. Поэтому иногда так сложно заподозрить неладное по ранним проявлениям болезни — по той же усталости или покалыванию в руках или ногах. С кем не бывает. Но эксперты издания Onet.pl предупреждают : чем раньше начать лечение, тем больше шансов замедлить развитие этого неизлечимого заболевания. А чтобы это сделать, надо знать, какие симптомы могут проявляться уже в самом начале болезни.

Специалисты перечислили 7 возможных ранних признаков, которые могут указывать на рассеянный склероз. Если вы заметили какие-то из этих проявлений у себя или у кого-то из близких, не ждите и как можно скорее обратитесь к врачу.

1. Проблемы с равновесием и головокружение

Проблемы с балансом и головокружение распространены среди пациентов с рассеянным склерозом. Они могут вызывать трудности при ходьбе, а также с координацией движений. Сначала может показаться, что человек просто немного неуклюжий. Однако, если такие ситуации повторяются, они могут быть началом болезни.

2. Покалывание и онемение

Покалывание и онемение рук, ног, пальцев и лица могут быть предупреждающими признаками рассеянного склероза. С такими проблемами сталкивается большинство страдающих РС. Сначала эти симптомы слабо выражены, поэтому легко на них не обратить внимания. Но со временем они усиливаются.