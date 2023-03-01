Покалывания в пальцах, сильная усталость и еще 5 ранних признаков рассеянного склероза

Рассеянный склероз чаще всего поражает молодых и людей среднего возраста — от 20 до 40 лет. Поэтому иногда так сложно заподозрить неладное по ранним проявлениям болезни — по той же усталости или покалыванию в руках или ногах. С кем не бывает. Но эксперты издания Onet.pl
Специалисты перечислили 7 возможных ранних признаков, которые могут указывать на рассеянный склероз. Если вы заметили какие-то из этих проявлений у себя или у кого-то из близких, не ждите и как можно скорее обратитесь к врачу.
1. Проблемы с равновесием и головокружение
Проблемы с балансом и головокружение распространены среди пациентов с рассеянным склерозом. Они могут вызывать трудности при ходьбе, а также с координацией движений. Сначала может показаться, что человек просто немного неуклюжий. Однако, если такие ситуации повторяются, они могут быть началом болезни.
2. Покалывание и онемение
Покалывание и онемение рук, ног, пальцев и лица могут быть предупреждающими признаками рассеянного склероза. С такими проблемами сталкивается большинство страдающих РС. Сначала эти симптомы слабо выражены, поэтому легко на них не обратить внимания. Но со временем они усиливаются.
3. Ригидность мышц и спазмы
На ранних стадиях заболевания появляются характерные болезненные мышечные спазмы, особенно в ногах. Это один из первых симптомов заболевания, который появляется у половины пациентов. Также может ощущаться скованность мышц.
4. Проблемы со зрением
Снижение зрения тоже считается одним из первых признаков рассеянного склероза. Обычно люди списывают такие изменения на возраст или влияние других факторов, к примеру долгой работы за компьютером. При РС нарушения зрения связаны с воспалением зрительного нерва. Среди тревожных проявлений:
двоение в глазах,
нечеткость зрения,
боль при взгляде вверх,
нарушение зрения в зеленых и красных тонах.
5. Усталость и слабость
Истощение — один из самых распространенных симптомов этого заболевания. Повреждение нервов вызывает длительную хроническую усталость. Обычно этот симптом усиливается во второй половине дня, а также сопровождается сонливостью и болезненностью мышц. Многие люди, страдающие рассеянным склерозом, признаются, что чувствуют себя очень уставшими даже после хорошего ночного сна.
6. Проблемы с мочевым пузырем и кишечником
По разным данным, около 80% пациентов с рассеянным склерозом имеют проблемы с мочевым пузырем. Они жалуются на:
учащение мочеиспускания,
давление на мочевой пузырь,
невозможность полностью опорожнить мочевой пузырь,
никтурию — ночное мочеиспускание.
Проблемы с кишечником встречаются реже, но частая диарея и, наоборот, запоры тоже характерны для РС.
7. Когнитивные и эмоциональные изменения
Когнитивные нарушения встречаются фактически у каждого второго пациента с РС. Чаще всего речь идет о
трудностях с концентрацией внимания,
ухудшении памяти,
снижении скорости обработки информации.
Также часто наблюдаются и эмоциональные расстройства — депрессия, тревога, стресс, перепады настроения.
Кстати
Не так давно ученые из Университетского колледжа Лондона провели новое исследование, после которого пришли к весьма печальному выводу: любовь к поцелуям в юности может позже привести к развитию рассеянного склероза. В группе риска те, кто переболел инфекционным мононуклеозом — его еще называют «болезнью поцелуев». Чаще всего этой инфекцией заражаются подростки.
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