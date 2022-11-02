С возрастом во всех системах организма происходят физиологические изменения, и головной мозг — не исключение. Его объем уменьшается, серое вещество становится менее плотным, а белое — истончается. Возрастные изменения затрагивают и метаболические процессы, протекающие в структурах головного мозга.
Чем старше человек, тем чаще его может подводить память. Ему тяжело вспоминать события прошлых лет, имена старых знакомых, номера телефонов. Грань между простой забывчивостью и началом деменции тонка — распознать заболевание порой не так просто, особенно когда мы говорим о самых первых тревожных звоночках.
Одна из самых коварных форм старческого слабоумия — это деменция с тельцами Леви. Если говорить «на медицинском», то это дегенеративное прогрессирующее церебральное поражение, отличающееся наличием большого количества интранейрональных патологических включений. Если упростить, то это та форма забывчивости, которая постоянно прогрессирует — человек все больше и больше перестает быть похожим на себя. Деменция с тельцами Леви коварна тем, что умеет прекрасно маскироваться под другой вид старческого слабоумия — болезнь Альцгеймера.
И тут важно знать, что этот вид деменции больше влияет на поведение человека, нежели на его память.
— Память часто страдает меньше, чем при других типах деменции, но люди могут подвергаться большему риску изменений настроения и поведения, таких, как апатия, тревога, депрессия, бред и паранойя, —
Приблизительно 20 процентов людей с деменцией с тельцами Леви страдают от бреда ошибочной идентификации. То есть человек не узнает своего близкого или друга или же думает, что его пытаются обмануть — за сестру или дочь выдает себя чужак.
Так, например, человек может страдать от синдрома Капгра — это разновидность бредоподобного расстройства, при котором больной убежден в том, что один или несколько его близких заменены двойниками (самозванцами), внешне не отличимыми от оригинала.
Еще одно отклонение — это синдром Фреголи. В этом случае человек придерживается бредового убеждения, что разные люди на самом деле являются одним человеком, который меняет внешность или переодевается.
— Оба типа бреда вызваны изменениями в разных частях мозга из-за наличия телец Леви, они представляют собой аномальные скопления белка, которые собираются внутри клеток мозга, — поясняют британские специалисты.
Изначально человек может вас только подозревать. В таком случае пострадавший:
подозрительно косится на вас,
становится более скрытным,
перестает вам доверять,
постоянно спорит,
старается как можно реже контактировать.
Болезнь прогрессирует, человек начинает все больше и больше верить своим бредовым убеждениям. И тут самое главное — вовремя обнаружить эти изменения и обратиться за помощью. Врач назначит лечение, которое поможет приостановить развитие деменции.