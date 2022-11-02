Одна из самых коварных форм старческого слабоумия — это деменция с тельцами Леви. Если говорить «на медицинском», то это дегенеративное прогрессирующее церебральное поражение, отличающееся наличием большого количества интранейрональных патологических включений. Если упростить, то это та форма забывчивости, которая постоянно прогрессирует — человек все больше и больше перестает быть похожим на себя. Деменция с тельцами Леви коварна тем, что умеет прекрасно маскироваться под другой вид старческого слабоумия — болезнь Альцгеймера.

И тут важно знать, что этот вид деменции больше влияет на поведение человека, нежели на его память.

— Память часто страдает меньше, чем при других типах деменции, но люди могут подвергаться большему риску изменений настроения и поведения, таких, как апатия, тревога, депрессия, бред и паранойя, — цитирует неврологов Express.

Приблизительно 20 процентов людей с деменцией с тельцами Леви страдают от бреда ошибочной идентификации. То есть человек не узнает своего близкого или друга или же думает, что его пытаются обмануть — за сестру или дочь выдает себя чужак.