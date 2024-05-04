Ошибка при варке яиц, которая превращает их в отраву

«При варке яиц необходимо придерживаться правил: яйца из холодильника необходимо опускать в холодную воду, а затем варить. Скорлупа при резких изменениях температуры способна лопаться , — говорит и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. — Но если яйцо комнатной температуры, допускается класть его и в теплую воду. В кипящую воду можно разбивать яйцо, чтобы приготовить пашот. Здесь белок денатурирует (меняет структуру. — Прим. ред.) резко — за 30-40 секунд. А желток остается мягким, так как ему требуется больше времени».