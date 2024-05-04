Ошибка при варке яиц, которая превращает их в отраву

Замечали, что у некоторых вареных яиц желток имеет серый оттенок? Оказывается, причина кроется в способе приготовления. Почему происходит такая реакция и можно ли есть яйца с серым желтком? Узнали у эксперта.
И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения
«При варке яиц необходимо придерживаться правил: яйца из холодильника необходимо опускать в холодную воду, а затем варить. Скорлупа при резких изменениях температуры способна лопаться, — говорит и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. — Но если яйцо комнатной температуры, допускается класть его и в теплую воду. В кипящую воду можно разбивать яйцо, чтобы приготовить пашот. Здесь белок денатурирует (меняет структуру. — Прим. ред.) резко — за 30-40 секунд. А желток остается мягким, так как ему требуется больше времени».
По словам эксперта, высокая температура снижает количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов в составе яйца, но ценность белка и желтка сохраняется.
Почему у яиц серый желток
Иногда после варки яйца на поверхности желтка появляется сероватый оттенок.
«Такое яйцо не испорчено. Это результат простых химических реакций. В данном случае мы наблюдаем цвет сульфида железа, — объясняет Ирина Лялина. — При варке молекулы белка слипаются, связи разрушаются, высвободившаяся сера переходит в сероводород и соединяется с железом из желтка. Есть такое яйцо безопасно. Но если варить яйцо дольше, оно может приобрести сине-зеленые оттенки. Это также происходит из-за выделения сероводорода».
А вот две частые ошибки, которые способны испортить этот полезный продукт.
1. Доводить яйца до активного кипения
«При такой варке снижается количество полезных веществ, и яйцо становится „резиновым“, — говорит Ирина Лялина. — Чтобы сохранить пользу и структуру яйца, необходимо его постепенное нагревание».
2. Варить слишком долго
«Не варите яйца более 20 минут. В этом случае вы получите дозу сероводорода, которая обострит все заболевания ЖКТ или приведет к отравлению (интоксикации). Детям категорически нельзя есть переваренные яйца, как и людям с панкреатитом, язвой желудка и холециститом», — предупреждает эксперт.
Поэтому не забывайте ставить таймер, а сразу после варки переложите яйца в миску с холодной водой — это снизит температуру и остановит химическую реакцию.
Как сварить яйца, чтобы они не треснули
Нагрейте их до комнатной температуры. Для этого можно достать яйца из холодильника за полчаса до варки либо положить в теплую воду.
Варите на медленном огне. В сильно кипящей воде скорлупа может треснуть.
Варите в посуде подходящего размера. Если в кастрюле много свободного места, яйца могут стукнуться друг о друга и треснуть.