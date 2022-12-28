Зима — травмоопасное время. Пешеходам угрожают нависающие с крыш сосули, скользкий лед под ногами, снежная каша на дорогах. Любители коньков, лыж и ватрушек — особенно, кто решил покататься впервые за долгое время, — не застрахованы от переломов, вывихов и других возможных последствий спортивного отдыха на природе.
В группе риска зимой даже те, кто весьма далек от экстрима и не поднимает ничего тяжелее ручки в офисе или бокала на корпоративе.
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ортопед
В больницу после корпоратива
— Традиционно травматизм повышается в дни празднования Нового года на корпоративах, — рассказал «Доктору Питеру» врач-ортопед Госпиталя для ветеранов войн Иван Кучеев. — Четко прослеживается тенденция роста числа попадающих в стационары и травмпункты в последние пятницы уходящего года. Люди отдыхают, танцуют, выпивают, падают… Но следует отметить, что травмы они все-таки получают, в основном, не тяжелые — ссадины, ушибы, переломы лодыжек, переломы костей кисти. Для примера — в прошедшую пятницу к нам поступило несколько пациентов с травмами после корпоративов. Все они получили медицинскую помощь, прооперированы. Но Новый год, скорее всего, им придется встретить в стационаре.
Не умеешь — не начинай
Врач-ортопед отмечает, что зимой чаще на скользкой дороге падают пожилые жители города, а вот жертвами развлечений на свежем воздухе становятся более молодые люди.
— Как правило, пик травматизма во время занятий зимними видами спорта приходится на начало зимы и новогодние праздники, — рассказал врач-ортопед. — Это то время, когда люди без достаточного опыта, а нередко и впервые, пробуют освоить коньки, лыжи или же покататься на ватрушках. К сожалению, любое падение может привести к перелому. Чаще всего люди травмируют область голеностопного сустава, что приводит к повреждению связок, либо к перелому лодыжек. Также есть риск получить перелом голени или разрыв связок коленного сустава. Все эти травмы лечатся, как правило, оперативно, но длительное время после этого пострадавший остается нетрудоспособен.
Еще более серьезные последствия для здоровья можно получить при катании на ватрушках, предупреждает доктор. В этом случае нередко случается перелом позвонков и черепно-мозговая травма.
— Не рекомендую тем, кто в свои 40-50 лет никогда не катался на коньках или лыжах, самостоятельно осваивать эту науку на катках, в городских парках и на ближайших горках, — предупреждает Иван Кучеев. — Это, скорее всего, приведет к травме.