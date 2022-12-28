Не умеешь — не начинай

Врач-ортопед отмечает, что зимой чаще на скользкой дороге падают пожилые жители города, а вот жертвами развлечений на свежем воздухе становятся более молодые люди.

— Как правило, пик травматизма во время занятий зимними видами спорта приходится на начало зимы и новогодние праздники , — рассказал врач-ортопед. — Это то время, когда люди без достаточного опыта, а нередко и впервые, пробуют освоить коньки, лыжи или же покататься на ватрушках. К сожалению, любое падение может привести к перелому. Чаще всего люди травмируют область голеностопного сустава, что приводит к повреждению связок, либо к перелому лодыжек. Также есть риск получить перелом голени или разрыв связок коленного сустава. Все эти травмы лечатся, как правило, оперативно, но длительное время после этого пострадавший остается нетрудоспособен.

Еще более серьезные последствия для здоровья можно получить при катании на ватрушках, предупреждает доктор. В этом случае нередко случается перелом позвонков и черепно-мозговая травма.