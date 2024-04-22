Обнаружен маркер рассеянного склероза в крови, который появляется до начала болезни

Рассеянный склероз — это заболевание не только пожилых, но и молодых, патология может развиваться даже у маленьких детей. Чаще всего от рассеянного склероза страдают люди в возрасте от 20 до 40 лет. Это аутоиммунное заболевание с очень сложным механизмом, которое приводит к нарушению миелиновой оболочки аксонов — «проводов» нервной системы. Когда иммунная система начинает разрушать оболочку, то эти процессы ведут к поражению центральной нервной системы — головного и спинного мозга.
Ученые из Калифорнийского университета
Для своего эксперимента исследователи решили проверить несколько сотен образцов крови на аутоантитела — вещества, вырабатываемые при нарушении функции иммунной системы. Повышение их уровня приводит к развитию опасных заболеваний.
Весь биологический материал ученым предоставило Министерство обороны США, это были образцы крови военнослужащих. Мужчины сдавали анализы, как только приходили служить в армию, а также несколько раз на профильных медосмотрах.
Эксперты сравнили кровь военных, у которых в течение нескольких лет после начала службы развился рассеянный склероз, с образцами здоровых мужчин. Всего в исследовании приняли участие 500 человек.
Оказалось, что у каждого десятого заболевшего было крайне высокое количество аутоантител в крови. При этом структура этих веществ напоминала структуру обычных вирусов. И эти изменения в организме появились, когда человек считался абсолютно здоровым.
Кроме того, за год и даже более до постановки диагноза в головном мозге уже шла настоящая иммунная война, говорит доктор медицинских наук Ахмед Абдельхак. Ученые обнаружили, что у пациентов с зашкаливающими аутоантителами наблюдался повышенный уровень освещенности нейрофиламентов (Nfl) — белков, которые высвобождаются при разрушении нейронов.
Ученые предположили, что иммунная система ошибочно приняла дружественные белки за неких «вирусных врагов», что и привело к развитию рассеянного склероза. Но это лишь догадка, ее надо подтвердить или опровергнуть.
«Диагноз „рассеянный склероз“ не всегда прост, потому что у нас нет биомаркеров, специфичных для заболевания. Мы рады, что смогли найти хоть какую-то зацепку, это поможет нам в дальнейших исследованиях», — говорит невролог, доктор медицинских наук Майкл Уилсон.