Обнаружен маркер рассеянного склероза в крови, который появляется до начала болезни

Рассеянный склероз — это заболевание не только пожилых, но и молодых, патология может развиваться даже у маленьких детей. Чаще всего от рассеянного склероза страдают люди в возрасте от 20 до 40 лет. Это аутоиммунное заболевание с очень сложным механизмом, которое приводит к нарушению миелиновой оболочки аксонов — «проводов» нервной системы. Когда иммунная система начинает разрушать оболочку, то эти процессы ведут к поражению центральной нервной системы — головного и спинного мозга.