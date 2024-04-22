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Обнаружен маркер рассеянного склероза в крови, который появляется до начала болезни

Эксперты уверены: обнаружить заболевание можно за несколько лет до постановки диагноза. Организм начинает вырабатывать особые белки, которые как раз и считаются предвестниками рассеянного склероза.

22 апреля 20241
Обнаружен маркер рассеянного склероза в крови, который появляется до начала болезни
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iStockphoto

Рассеянный склероз — это заболевание не только пожилых, но и молодых, патология может развиваться даже у маленьких детей. Чаще всего от рассеянного склероза страдают люди в возрасте от 20 до 40 лет. Это аутоиммунное заболевание с очень сложным механизмом, которое приводит к нарушению миелиновой оболочки аксонов — «проводов» нервной системы. Когда иммунная система начинает разрушать оболочку, то эти процессы ведут к поражению центральной нервной системы — головного и спинного мозга.

Ученые из Калифорнийского университета решили выяснить, какие сигналы может подавать организм, когда болезнь только-только зарождается, а до постановки диагноза еще далеко. Для этого эксперты решили использовать методику, созданную их коллегами в 2014 году. Анализ называется секвенирование иммунопреципитации фагового дисплея (PhIP-Seq). Проще говоря, он позволяет выявлять мельчайшие детали в исследуемом биологическом материале, помогает распознавать частички вирусов и так далее.

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Для своего эксперимента исследователи решили проверить несколько сотен образцов крови на аутоантитела — вещества, вырабатываемые при нарушении функции иммунной системы. Повышение их уровня приводит к развитию опасных заболеваний.

Весь биологический материал ученым предоставило Министерство обороны США, это были образцы крови военнослужащих. Мужчины сдавали анализы, как только приходили служить в армию, а также несколько раз на профильных медосмотрах.

Эксперты сравнили кровь военных, у которых в течение нескольких лет после начала службы развился рассеянный склероз, с образцами здоровых мужчин. Всего в исследовании приняли участие 500 человек.

Оказалось, что у каждого десятого заболевшего было крайне высокое количество аутоантител в крови. При этом структура этих веществ напоминала структуру обычных вирусов. И эти изменения в организме появились, когда человек считался абсолютно здоровым.

Кроме того, за год и даже более до постановки диагноза в головном мозге уже шла настоящая иммунная война, говорит доктор медицинских наук Ахмед Абдельхак. Ученые обнаружили, что у пациентов с зашкаливающими аутоантителами наблюдался повышенный уровень освещенности нейрофиламентов (Nfl) — белков, которые высвобождаются при разрушении нейронов.

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Ученые предположили, что иммунная система ошибочно приняла дружественные белки за неких «вирусных врагов», что и привело к развитию рассеянного склероза. Но это лишь догадка, ее надо подтвердить или опровергнуть.

«Диагноз „рассеянный склероз“ не всегда прост, потому что у нас нет биомаркеров, специфичных для заболевания. Мы рады, что смогли найти хоть какую-то зацепку, это поможет нам в дальнейших исследованиях», — говорит невролог, доктор медицинских наук Майкл Уилсон.

Автор текста:Софья Хромова
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