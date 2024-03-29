Нижнее давление выше нормы: кардиолог Кореневич назвала 5 причин, почему так бывает

При стойком повышении нижнего давления выше 90 мм рт. ст. врачи могут поставить диагноз «изолированная диастолическая артериальная гипертония» . В этом случае разрыв с верхним давлением сокращается до 30 единиц и менее. В норме же, как уточняет специалист, он должен быть в пределах 30-50 единиц.