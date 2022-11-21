Действительно, в экстренных ситуациях люди часто теряются, пытаясь не нанести пострадавшему еще больший вред. Хотя, как говорят врачи, в некоторых случаях лучше действовать, чем бояться возможных последствий — они будут в любом случае незначительнее возможной смерти, если ничего не делать.

Вот и с судорогами вряд ли кто сразу сориентируется, что можно, а что нельзя. Например, по словам фельдшера скорой помощи Екатерины Синицыной, пытаться насильно разжимать зубы пострадавшему или класть в рот железную ложку, о чем многие когда-то слышали, ни в коем случае нельзя.