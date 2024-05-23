Не хочу делать ФГДС, а надо: как проверить желудок без глотания зонда

Нередко люди отказываются делать ФГДС, даже если эта процедура им показана: многие боятся боли, неприятных ощущений или осложнений. Поэтому врачи нередко слышат такой вопрос: «Можно ли сделать гастроскопию, не глотая зонд? Например, заменить ФГДС на УЗИ или рентгенографию, сдать какие-то анализы, которые покажут истинную картину проблем с желудком?»
На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила Каролина Нилус — врач-эндоскопист клиники «АБИА».
Врач-эндоскопист клиники «АБИА»
Что такое ФГДС
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) — это диагностическая процедура, используемая для визуального исследования внутренней поверхности пищеварительного тракта, включая пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку. Однако у многих людей назначение ФГДС может вызывать тревогу и дискомфорт.
В таких случаях важно знать, что существуют альтернативные методы диагностики, которые могут помочь выявить проблемы с желудком, такие как гастрит или эзофагит, без необходимости проведения ФГДС.
Симптомы проблем с желудком
Прежде чем обсуждать методы диагностики, важно обратить внимание на симптомы, которые могут говорить о проблемах с желудком.
Боль и дискомфорт. Подобные ощущения в области живота, особенно после еды, могут быть признаком гастрита или других желудочных проблем.
Изменение аппетита — резкое и немотивированное. Потеря аппетита или чувство насыщения после небольшого количества пищи может указывать на проблемы с желудком.
Изменения в стуле. Частые смены в текстуре или цвете стула, изменение частоты похода в туалет, а также присутствие крови в стуле могут быть признаками проблем с пищеварительной системой.
Изжога. Чувство жжения в области груди, особенно после приема пищи, может свидетельствовать о рефлюксе кислоты или эзофагите.
Тошнота и рвота. Могут быть связаны с проблемами в желудке или пищеводе.
Эти симптомы могут быть показаниями для проведения ФГДС, поскольку этот метод максимально точно может определить изменения на слизистых пищевода и желудка, провести необходимые тесты на наличие бактерии Helicobacter pylori.
Альтернативные методы: УЗИ и МРТ
Для тех, кто не хочет или не может пройти ФГДС, существуют другие методы диагностики, которые могут помочь в выявлении проблем с желудком.
Ультразвуковое исследование (УЗИ). Может быть полезным инструментом для оценки состояния органов брюшной полости, включая желудок. Во время УЗИ можно выявить некоторые аномалии, такие как опухоли или кисты, которые могут быть причиной симптомов. Но, к сожалению, определить, есть ли гастрит, эрозии и язва в желудке или двенадцатиперстной кишке, этот метод не сможет.
Магнитно-резонансная томография (МРТ). Может использоваться для диагностики различных патологий желудка и пищевода. Этот метод обеспечивает более детальное изображение внутренних органов и полезен при подозрении на опухоли или другие структурные изменения. Но, как и УЗИ, МРТ не может выявить воспаление, язву или эрозии.
Стоит решиться
«Хотя ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) — полезные инструменты для обнаружения различных образований в желудке, пищеводе и двенадцатиперстной кишке, но фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) остается более информативной и точной в диагностике проблем желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки», — объяснила врач-гастроэнтеролог Каролина Нилус.
УЗИ и МРТ могут обнаружить опухоли, кисты или структурные изменения в органах ЖКТ. »Но они могут быть ограничены в разрешении и способности предоставить детальные данные о состоянии слизистой оболочки или других тонких изменениях, которые могут быть характерными для гастрита, эзофагита или других желудочных патологий», — продолжает врач.
ФГДС позволяет непосредственно визуализировать внутреннюю поверхность пищеварительного тракта и обнаружить даже мелкие изменения, такие как воспалительные процессы, язвы или кровотечения. Этот метод также позволяет взять биопсию для дальнейшего анализа тканей, что может быть важным для уточнения диагноза.
«Таким образом, хотя УЗИ и МРТ могут быть полезными дополнениями к диагностике заболеваний желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки, ФГДС остается наиболее предпочтительным методом для полного и точного выявления различных патологий пищеварительной системы», — резюмирует доктор.