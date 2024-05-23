Не хочу делать ФГДС, а надо: как проверить желудок без глотания зонда

Ультразвуковое исследование (УЗИ). Может быть полезным инструментом для оценки состояния органов брюшной полости, включая желудок. Во время УЗИ можно выявить некоторые аномалии, такие как опухоли или кисты, которые могут быть причиной симптомов. Но, к сожалению, определить, есть ли гастрит, эрозии и язва в желудке или двенадцатиперстной кишке, этот метод не сможет.