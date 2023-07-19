На самом деле вы не голодны: онколог назвал неожиданный признак сгущения крови

Густая кровь означает, что сердце работает под усиленными нагрузками. Это очень плохо, потому что возникает риск образования тромбов. Если такой кровяной сгусток оторвется и закупорит кровеносный сосуд, это может окончиться трагедией.
Есть ряд признаков, по которым можно заподозрить, что кровь загустела. Например, вы порезались, а кровь практически не идет или очень быстро сворачивается. Или подушечки пальцев сморщились, будто вы долго держали руки в воде. Головные боли, быстрая утомляемость, тяжесть за грудиной — это все тоже симптомы слишком густой крови. Онколог Иван Карасев в своем телеграм-канале
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист
«Когда вы чувствуете, что хотите есть или закинуть чего-то в рот, это может быть сигналом обезвоживания, — написал врач. — При недостатке воды в организме сгущается кровь».
Эксперт советует, если вы почувствовали голод, сначала попить воды. Один раз, второй.. Если после того, как вы попили дважды, снова хотите есть, это будет действительно голод, а не замаскированная жажда.
Что делать в таком случае? В идеале обратиться к врачу, но изначально попробовать снизить вязкость самостоятельно. Для этого нужно увеличить потребление жидкости, но не выпивать два литра махом — так вы только посадите почки.
«Норма — это примерно 30-40 мл на 1 кг веса, — пишет Карасев. — В идеале — 1 литр на 15 кг массы тела. Да, кажется, что это много. Поэтому увеличивать нужно постепенно в течение двух недель, пока не дойдете до нормы».
Два важных условия: большую часть воды нужно выпивать в первой половине дня, и она должна быть теплой. И не забывайте: для организма все, что не простая вода без газа, то еда.
Впрочем, тут есть еще один совет: не переборщить. Если вы, наоборот, пьете слишком много, кровь станет жидкой. По словам врача Кирилла Ювченко, это чревато отеками и повышенным давлением.