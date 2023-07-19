На самом деле вы не голодны: онколог назвал неожиданный признак сгущения крови

Есть ряд признаков, по которым можно заподозрить, что кровь загустела. Например, вы порезались, а кровь практически не идет или очень быстро сворачивается. Или подушечки пальцев сморщились, будто вы долго держали руки в воде. Головные боли, быстрая утомляемость, тяжесть за грудиной — это все тоже симптомы слишком густой крови. Онколог Иван Карасев в своем телеграм-канале рассказал еще об одном важном показателе.