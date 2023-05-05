На этой стадии уже не спасти: признаки, что человек болен СПИДом

Через год ВИЧ-инфекция переходит в субклиническую стадию, которая может длиться 6–7, а иногда и 20 лет. В это время симптомы почти не проявляются, а вирус продолжает разрушать клетки иммунной системы. При этом лимфатические узлы часто остаются увеличенными.