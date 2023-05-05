На этой стадии уже не спасти: признаки, что человек болен СПИДом

СПИД, или синдром приобретенного иммунодефицита человека, — сравнительно молодой диагноз. Этот недуг можно считать последней стадией ВИЧ-инфекции. Может ли человек быть болен СПИДом и не знать об этом? Объясняет главный врач лаборатории «Гемотест» в Санкт-Петербурге Андрей Соменков.
Главный врач лаборатории «Гемотест» в Санкт-Петербурге
Развитие ВИЧ-инфекции начинается, когда вирус попадает в организм вместе с биологическими жидкостями зараженного. Чаще всего инфицирование происходит через кровь, сперму или грудное молоко. Только 1–2% людей в мире устойчивы перед вирусом благодаря врожденной генетической мутации.
Вирус иммунодефицита прикрепляется к лимфоцитам, клеткам иммунной системы, — и начинает быстро размножаться, за сутки создавая до миллиарда копий. При этом зараженные лимфоциты массово гибнут, а защита организма ослабевает. Вв результате он становится уязвим перед другими микроорганизмами, а также перед собственной микрофлорой и раковыми клетками.
Уничтожить вирус, то есть вылечить ВИЧ-инфекцию, сейчас невозможно. Пациентам назначают препараты, которые уменьшают количество копий вируса в организме и помогают предотвратить развитие СПИДа — синдрома приобретенного иммунодефицита.
Если пациента с ВИЧ-инфекцией не лечить, в среднем через 10–12 лет у него развивается СПИД, то есть иммунная система полностью выходит из строя из-за деятельности вируса.
Инкубационный период ВИЧ-инфекции — от 1 до 3 месяцев, иногда год. В это время вирус активно размножается в организме, а человек уже может инфицировать других.
Примерно через три месяца появляются первые симптомы: повышение температуры, боль в горле и кашель, диарея, высыпания на коже, боли в мышцах и суставах, тошнота, рвота и головная боль, увеличиваются лимфатические узлы.
Симптомы могут проявляться в разное время и с разной интенсивностью, но в некоторых случаях их может не быть вовсе — тогда говорят о так называемой бессимптомной стадии. При подозрении на инфекцию нужно сделать лабораторное исследование крови.
Через год ВИЧ-инфекция переходит в субклиническую стадию, которая может длиться 6–7, а иногда и 20 лет. В это время симптомы почти не проявляются, а вирус продолжает разрушать клетки иммунной системы. При этом лимфатические узлы часто остаются увеличенными.
Когда иммунная система значительно истощается, у пациента начинают проявляться инфекционные или онкологические болезни, например саркома Капоши, туберкулез, герпес, кандидоз и другие. Сколько времени организм сможет противостоять им, зависит от лечения и особенностей самого организма.
СПИД — это последняя и самая тяжелая стадия развития ВИЧ-инфекции, которая сигнализирует о критическом истощении иммунитета человека. ВИЧ-инфекция переходит в СПИД, когда количество лимфоцитов в 1 миллилитре крови снижается до 200 клеток или менее. Чаще всего в это время развивается одно из СПИД-ассоциированных заболеваний, которое приводият к тяжелым осложнениям и смерти.