Возможно, вы слышали этот удивительный на первый взгляд лайфхак: если человек страдает от ротавирусной инфекции, его состояние может облегчить… кола. Звучит соблазнительно, особенно для детей, ведь уговорить ребенка выпить лимонад куда проще, чем убедить принять лекарства.
Но помогает ли кола от ротавируса на самом деле? Об этом в своем
По словам специалиста, есть несколько причин, почему теория о пользе колы вообще возникла. Как это ни печально, но доступность этого напитка в некоторых странах едва ли не на более высоком уровне, чем доступность чистой воды и тем более электролитных растворов. Безопасной воды не хватает, а вот сладкий напиток можно найти в любом магазине.
Кроме того, существует благотворительная организация ColaLife, которая в ящиках от Coca-Cola распространяла наборы с электролитными растворами, мылом и информационными материалами, но не сам газированный напиток. В этой же организации говорят, что лимонад нельзя считать жидкостью для выпаивания.
И в международных рекомендациях по лечению детей с острой диареей не встретишь советов про колу. Более того, как и отечественные, так и зарубежные врачи не советуют пить колу и любые другие сладкие напитки при ротавирусе.
В коле действительно есть сахар и электролиты, которые так нужны организму во время диареи. Однако их соотношение, увы, оставляет желать лучшего. Натрий улучшает всасывание воды в кишечнике, но его в коле очень мало. Мало в ней и калия, без которого вода уходит из тканей и усиливается диарея.
Кроме того, в коле есть кофеин, который имеет мочегонный эффект и выводит воду из организма. Наконец, в этом напитке очень много глюкозы и высокая осмолярность, что может также усилить симптомы диареи.
Кола, вопреки распространенным мифам, не останавливает рвоту, не убивает вирусы и не слишком подходит для выпаивания. Ее производитель никогда и не позиционировал напиток как лекарство.
Поэтому, если кто-то рассказывает, как хорошо ему помогла кола при ротавирусе, скорее всего, обезвоживание было не слишком тяжелым и человеку просто стало лучше. Лимонад же не только бесполезен, им еще и можно навредить.