По словам специалиста, есть несколько причин, почему теория о пользе колы вообще возникла. Как это ни печально, но доступность этого напитка в некоторых странах едва ли не на более высоком уровне, чем доступность чистой воды и тем более электролитных растворов . Безопасной воды не хватает, а вот сладкий напиток можно найти в любом магазине.