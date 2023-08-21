Молодость на кончике иглы: что может инъекционная косметология и как она работает

— Тут, конечно, каждый сам делает выбор, но есть некоторые нюансы.

Во-первых, косметологические процедуры позволяют выглядеть лучше здесь и сейчас, не дожидаясь возраста, когда хирург согласится выполнить операцию. Ведь первые возрастные изменения — это еще не показания к хирургическому вмешательству

Во-вторых, полная реабилитация после хирургии занимает в среднем 1 год, это важно учитывать. В-третьих, «один раз прооперироваться» получится не у всех. Чаще всего операции выполняются поэтапно, а иногда и повторно В-четвертых, — самое главное, что нужно понять, — хирурги работают с количеством тканей, они никак не могут улучшить качество кожи.