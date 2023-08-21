Молодость на кончике иглы: что может инъекционная косметология и как она работает

Косметологические уколы делают не только для красоты и молодости, но и в некоторых случаях для здоровья. Участники круглого стола «Доктора Питера» рассказали, почему оптимальный эффект дает сочетание инъекций с аппаратными методиками, и как на уколы решаются даже те, кто их боится.
Когда уже пора
Задачи инъекционной косметологии зависят от возраста и запроса пациента.
врач-косметолог-дерматолог, ведущий специалист клиники высшей категории GrandmedЛичный сайт
Как рассказала врач- косметолог-дерматолог клиники GRANDMED Людмила Федорова, таким способом можно решить проблемы, касающиеся качества кожи, недостающих объемов, гипертонуса мышц на лице. Но при большом избытке кожи уже требуется вмешательство пластической хирургии.
- Косметологические процедуры, в том числе инъекционные, позволяют нам работать прежде всего с качеством кожи, — добавила врач косметолог, дерматолог клиники A3BEAUTE Анна Толстая. — О первом визите к специалисту нужно задуматься как можно раньше, до 30 лет. В таком случае у нас будут все возможности сохранить здоровье и красоту кожи на долгие годы вперед. А коррекция первых возрастных изменений позволит отсрочить хирургическое вмешательство.
к.м.н., врач косметолог-дерматолог Института красоты ГАЛАКТИКАЛичный сайт
Инъекционные методики позволяют получить быстрый результат, их выбирают, когда нужен выраженный эффект «до» и «после», уточнила к.м.н., врач — косметолог- дерматолог Института красоты ГАЛАКТИКА Наталья Маневская. Эффект зависит от конституции человека, состояния его кожи. В любом возрасте, даже в зрелом, инъекционные методики помогают выглядеть молодо и ухоженно, особенно если правильно сочетать их с аппаратным воздействием
— Инъекции — это прежде всего методики скульптурирования, — добавила она. — Если мы говорим о филлерах, то это перераспределение объемов, разглаживание морщин, гармонизация черт лица. Да, инъекции любят не все, но это именно то, что дает выраженный вау-эффект. Бывает, что с помощью инъекционных методик можно получить просто волшебный результат, сравнимый с результатом пластической операции, но это может обойтись дороже хирургической коррекции. Вот в таких случаях, а также при избыточном объеме тканей лучше передать пациента хирургам.
— Мы работаем и в рамках антиэйдж-терапии с качеством кожи, но очень часто прибегаем к инъекционным методикам, когда решаем такие проблемы, как акне и розацеа, — пояснила Нигина Кузьмина, врач косметолог, дерматолог сети медицинских клиник «Скандинавия». — Также вместе с аппаратной косметологией очень часто мы прибегаем к плазмотерапии, PRP-терапии. Что касается акне, инъекциями в комплексе с аппаратами мы лечим также постакне, застойные пятна, рубцы.
Как рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог Клиники Пирогова Ксения Бентелева, инъекции позволяют улучшить качество кожи: увлажнить, придать сияние и гладкость, сделать ее более упругой. Также с помощью инъекций можно расставить акценты на лице, гармонизировать его, сделать более выразительными черты, профилактировать старение, сделать лицо более свежим и отдохнувшим. Инъекции используются и в борьбе с возрастными изменениями: заполняют морщины, устраняют опущение тканей, улучшают овал, изменяют контуры лица.
— Но когда мы видим достаточно большой избыток кожи, выраженные грыжи нижних век, нависание тканей и так далее, то рекомендуем проконсультироваться с пластическим хирургом, — уточнила Ксения Бентелева. — Кстати, слаженная работа пластического хирурга и косметолога может творить чудеса!
Ботокс и не только
Ксения Бентелева разделила препараты для инъекций на четыре группы в зависимости от проблем, которые они решают:
Для коррекции мимических морщин, снятия гипертонуса, профилактики структурного старения лица — ботулинотерапия;
Для уплотнения кожи — аминокислоты, полимолочная кислота, гидроксиапатит кальция;
Для увлажнения и сияния — биоревитализация;
Для заполнения морщин, восполнения утраченного, недостающего объема — контурная пластика с препаратами на основе гиалуроновой кислоты.
— Однако самая важная процедура, с которой все начинается, — это консультация, уточнила эксперт. — На ней врач-косметолог определит, по какому пути идут ваши возрастные изменения, подберет ваш план коррекции и самые эффективные и безопасные методики и препараты.
— В моей практике первое место среди инъекционных процедур занимает мною любимая ботулинотерапия, — рассказала Анна Толстая. — Ботулинический нейропротеин — это препарат, который позволяет:
уменьшить выраженность или вовсе стереть с лица нежелательные кожные заломы (морщины) области лба, межбровья, «гусиные лапки» вокруг глаp
устранить головные боли, возникающие при спазме мышц верхней трети лица;
мягко скорректировать форму губ;
сделать овал лица более четким;
расслабить напряженный подбородок.
Работа в технике «full face» дает возможность создать гармонию, сохранить естественность и получить желаемые результаты. Также ботулинотерапия позволяет скорректировать избыточное потоотделение в зоне подмышечных впадин, что очень актуально в летний период.
— На второе место я бы поставила инъекции препаратов, содержащих коллаген и межклеточный матрикс, — говорит эксперт. — Данная методика появилась в руках косметологов относительно недавно, но уже успела показать впечатляющие результаты и завоевать сердца пациентов. Принцип действия максимально физиологичный — без стимуляции позволяет раскрыть собственный потенциал наших клеток. Матрикс (или межклеточная жидкость) создает комфортную среду существования для клеток, а коллаген дает источник аминокислот, которые так необходимы коже и расположенным под ней структурам. Эффекты: уменьшение отечности тканей, быстрое восстановление после травмы или операции, улучшение качества кожи, подготовка к агрессивным стимулирующим процедурам. Особенно хорошо препараты работают с кожей вокруг глаз.
Одна из наиболее ярких по эффекту процедур, по мнению эксперта — введение коллагеностимуляторов. Это препараты на основе полимолочной кислоты, которые заставляют наши кетки активно вырабатывать коллаген. Такая стимуляция делает кожу более плотной, упругой и компактной.
А контурная пластика (введение филлеров) позволяет восстановить потерянные объемы в определенных зонах лица, позволяет скрыть возрастные изменения или скорректировать асимметрию. Использование филлеров в сочетании с аппаратными методиками и нитевым лифтингом дает максимально выраженный и стойкий эффект, который иногда даже сопоставим с результатом после пластической операции.
— У нас тоже лидер среди процедур — ботулинотерапия, так как это быстрый и видимый эффект без реабилитации, буквально «процедура обеденного перерыва», — добавила Людмила Федорова. - Мы активно применяем препараты для волюметрической коррекции, что тоже дает видимый результат, работаем с качеством кожи множеством препаратов — от чистой гиалуронки до комплексного состава с витаминами и микроэлементами, аминокислотами или пептидами для стимуляции коллагена и эластина.
врач косметолог, дерматолог сети медицинских клиник «Скандинавия»Личный сайт
— В топе инъекционных процедур, конечно же, ботулинотерапия для коррекции мимических морщин, гипергидроза, неврологических нарушений, — продолжила Нигина Кузьмина. — Также довольно часто мы применяем препараты на основе гиалуроновой кислоты, что особенно актуально в межсезонье, когда много пациентов жалуется на сухость кожи, дискомфорт на фоне изменения погоды. Биоревитализация работает и приносит быстрый результат, а процедура PRP заметно корректирует возрастные изменения и дерматологические проблемы, в том числе и в области трихологии.
Всему свое время
— Когда есть птоз 3-4 степени, на мой взгляд, наша косметология мало поможет, и пациенту нужна консультация хирурга и скальпель, — считает Людмила Федорова. — Препаратами и аппаратами мы не сможем так сильно сократить кожный лоскут, чтобы натянуть и брыли, и птоз век, и субментальную область.
По словам Анны Толстой, среди пациентов нередко встречается мнение, что незачем постоянно ходить к косметологу, лучше и проще подождать и один раз прооперироваться.
— Тут, конечно, каждый сам делает выбор, но есть некоторые нюансы.
Во-первых, косметологические процедуры позволяют выглядеть лучше здесь и сейчас, не дожидаясь возраста, когда хирург согласится выполнить операцию. Ведь первые возрастные изменения — это еще не показания к хирургическому вмешательству
Во-вторых, полная реабилитация после хирургии занимает в среднем 1 год, это важно учитывать. В-третьих, «один раз прооперироваться» получится не у всех. Чаще всего операции выполняются поэтапно, а иногда и повторно В-четвертых, — самое главное, что нужно понять, — хирурги работают с количеством тканей, они никак не могут улучшить качество кожи.
— Наши коллеги-хирурги в Институте красоты ГАЛАКТИКА отмечают, что у пациентов, которые регулярно посещают врачей-косметологов, период реабилитации проходит быстрее и легче, а результат пластических операций получается гораздо ярче. Поэтому они любят оперировать именно наших пациентов, — дополнила Наталья Маневская.
Правильно подобранные косметологические процедуры дают прекрасные результаты на коже, однако, когда опущение тканей достаточно выраженное и значительное, есть большой избыток перерастянутой кожи, грыжи и так далее, оперативное вмешательство становится отличным инструментом для достижения выраженного и долгосрочного эффекта, напомнила Ксения Бентелева.
— Все зависит от конкретного пациента, ведь в каких-то случаях, возможно, нет смысла пытаться подбирать инъекционные методики, и таких пациентов мы отправляем сразу к хирургам, — говорит Нигина Кузьмина. — но есть большой пул пациентов, с которыми мы пытаемся отсрочить операцию и подбираем ряд курсов для улучшения состояния кожи в целом. Но только инъекциями мы не справимся — я больше говорю о комплексном подходе, курсах в том числе и аппаратных процедур, не исключая также и консультации нутрициолога, коррекцию питания, занятия спортом, в комплексе это дает хороший результат.
Одно другому не мешает
Что касается уколов и аппаратов, то эти направления можно вполне успешно сочетать. Кроме того, есть пациенты, стремящиеся к малоинвазивным процедурам или вовсе желающие избежать уколов.
— Не существует изолированной методики, способной решить множество проблем, — считает Людмила Федорова, — эти два направления должны идти в тандеме, так как они дополняют друг друга.
— Именно комплексное воздействие необходимо для стойкого и длительного результата. Аппаратные и инъекционные методы не суммируются, а потенцируют друг друга, то есть эффект каждого из них усиливается, — добавила Наталья Маневская.
— Воздействуя на одно и то же звено с разных сторон — введение препаратов инъекционно и применение высокотехнологичных аппаратных методик — мы получаем лучший ответ от тканей, — говорит Ксения Бентелева. — Соответственно, и более выраженный эффект после меньшего числа процедур. Например, фототерапия BBL справится с расширенными сосудами, пигментацией, мягко простимулирует метаболические процессы в дерме, уплотнит кожу. А вместе с ней инъекции увлажнят кожу, привнесут необходимые компоненты межклеточного матрикса, аминокислоты, необходимые для синтеза коллагена, регуляторные пептиды и коферменты. Для работы с качеством кожи тела лучшие результаты даст только сочетание. Например, комбинация инъекций полимолочной кислоты и игольчатого RF — лифтинга даёт отличный эффект от дряблости кожи живота, коленей, внутренней поверхности плеча, бедер.
Тем, кто боится уколов
Есть категория пациентов, которая боится уколов и всячески старается их избежать. Тут, по словам Нигины Кузьминой, никто не будет нарушать личные границы, уговаривать и настаивать на процедуре.
— БОльшая часть пациентов ко мне приходят за мнением эксперта, прислушиваются к моему мнению, — добавила Нигина Кузьмина. — Но мне не приходится настаивать на уколах, чаще всего пациенты сразу оговаривают, что не хотят инъекции. Однако уколы приходится делать не только для красоты — например стоматологи направляют к нам пациентов с бруксизмом, чтобы мы ботоксом расслабили мышцы. Когда речь идет о здоровье, несмотря на страх, пациенты чаще соглашаются на укол.
— Некоторые люди и правда боятся инъекций, и если с первой встречи у нас не случилось доверия, и они продолжают бояться, я предлагаю сделать аппаратную процедуру, пока идет привыкание, а потом обсудить и дальнейшие шаги, — продолжила Людмила Федорова.
Анна Толстая отмечает два вида страха у своих пациентов — страх неизвестности, когда у пациента не достаточной информации о той или иной процедуре, и страх боли.
— Перед процедурой я даю подробную информацию о предстоящем вмешательства. Рассказываю о показаниях и противопоказаниях, об этапах проведения, о безопасности методики, о том, каких результатов мы можем достигнуть. Отвечаю на вопросы, развенчиваю мифы. Администраторы всегда могут предоставить сертификаты соответствия на все препараты, которые используются в клинике. А чтобы инъекционная процедура проходила максимально комфортно, я использую анестезирующие средства.
Сохранить эффект
Пациент должен прислушиваться ко всем рекомендациям врача, уточняет Нигина Кузьмина. Есть общие рекомендации — не находиться на солнце, соблюдать меры предосторожности до и после процедуры. Также важна правильность подбора препарата и количество процедур — тогда результат виден хорошо.
— Если вдобавок к проблеме пациента неправильно подобрана коррекция, тогда может потребоваться поменять препарат или увеличить кратность процедур, — говорит она.
— Когда человек привыкает видеть себя в ухоженном виде, ему хочется такого постоянно — отсюда миф насчет «подсаживания» на процедуры, — дополнила Людмила Федорова. — Длительность эффекта зависит от многого, начиная от генетики, условий жизни, возраста и заканчивая типом процедуры.
— Есть воздействия и с меньшими ограничениями, — добавила Анна Толстая. — Следы от уколов биоревитализации и мезотерапии исчезают за несколько часов, но какое-то время нельзя наносить косметические средства, чтобы избежать лишних загрязнений. Также бывают синяки, гематомы, покраснения и отечность, мы предупреждаем об этом перед процедурой.
По словам Ксении Бентелевой, эффект от правильно подобранного курса процедур — длительный и стойкий, но необходимо поддерживать его системой домашнего ухода. Например, летом обязательно использовать SPF-средства, включать в уход антиоксиданты, осенью вводить ретинол и кислоты, а зимой хорошо увлажнять и питать.
— Никогда не надо забывать, что кожа — отражение состояния здоровья всего организма, — добавила она. — Именно поэтому заботимся о себе: проходим ежегодные чекапы организма, выявляем с профильными врачами дефициты и устраняем их, лечим хронические заболевания, корректируем образ жизни, диету.