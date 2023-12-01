Личный опыт: развод спровоцировал скачки давления и лекарства не помогали

Человек и без медицинского образования знает довольно многое о симптомах многих болезней. Однако бывает, что мы не до конца осознаем, что именно вызывает эти симптомы. И иной раз проблема вовсе не в физическом здоровье, а в нашем моральном состоянии.
Историю из практики на эту тему
По словам терапевта, люди нередко плачут прямо у него в кабинете во время приема. Примерно каждые два дня находится хотя бы один такой пациент. Причем далеко не всегда рыдают дамы и дети.
Многим людям морально проще выговориться как раз малознакомому человеку в кабинете врача, вдали от родных. Тут работает феномен «попутчика», поэтому, если врач знает, какие вопросы задать человеку, как найти правильный подход, есть шанс услышать вещи, которые пациент по каким-то причинам не решился бы рассказать другим.
Главное, что такой открытый и искренний разговор поможет как можно быстрее разобраться в его проблеме, найти причины недомогания и подобрать максимально эффективное лечение.
История одной пациентки
Не так давно врач столкнулся с такой ситуацией. К нему в кабинет пришла очень красивая молодая женщина. На первый взгляд она смогла четко изложить суть жалобы: последние несколько месяцев она страдает от постоянных скачков давления и резкого ухудшения самочувствия.
Причем, когда давление повышается, ей приходится пить таблетки, но после них оно резко падает, и лучше не становится. Происходит это регулярно, и никакое лечение не помогает. Это очень мешает женщине нормально жить и работать.
Как признается сам врач, он заметил в рассказе женщины что-то странное. Поэтому решил напрямую спросить, с чем пациентке пришлось столкнуться в жизни примерно полгода назад.
«Секундная пауза. Характерный расплывающийся взгляд. Слезы. Пора завести большую упаковку салфеток, думаю я в очередной раз», — рассказывает врач.
Ситуация оказалась, увы, рядовой и от того не менее грустной: женщина развелась с мужем. Потом были суды, попытки заглушить переживания работой, волнение за детей…
После того как женщина выговорилась, терапевт дал ей специальную шкалу для оценки эмоционального состояния. В итоге его подозрения подтвердились: женщине нужна помощь психотерапевта.
Доктор отменил препараты от давления, прописал легкое успокоительное и объяснил, что нужно будет сделать, если давление снова резко поднимется.
«Женщине немного стало легче уже от того, что она смогла выговориться и получить помощь», — резюмировал врач.