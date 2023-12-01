Личный опыт: развод спровоцировал скачки давления и лекарства не помогали

Многим людям морально проще выговориться как раз малознакомому человеку в кабинете врача, вдали от родных. Тут работает феномен «попутчика», поэтому, если врач знает, какие вопросы задать человеку, как найти правильный подход, есть шанс услышать вещи, которые пациент по каким-то причинам не решился бы рассказать другим.

Главное, что такой открытый и искренний разговор поможет как можно быстрее разобраться в его проблеме, найти причины недомогания и подобрать максимально эффективное лечение.