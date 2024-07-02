Личный опыт: носил размер 8XL и смог похудеть почти на 100 килограммов

Саймон Парнелл из Великобритании всего за полтора года смог похудеть почти на 100 килограммов. Мужчина признаётся, что он каждый день ел чипсы, сладости и пил газировку либо пиво, к тому же практически не двигался. Его состояние резко ухудшилось, начали болеть ноги. Парнеллу было сложно делать привычные вещи, например надеть носки или долго стоять на работе. Тогда Саймон решил: пришла пора кардинальных изменений.
Изначально мужчина хотел, чтобы ему провели резекцию желудка. Но на операцию была большая очередь, Саймону пришлось бы ждать помощи около двух лет. Он решил не терять времени и действовать самостоятельно.
Во-первых, Саймон начал больше двигаться. Чтобы не отлынивать от физической нагрузки, мужчина договорился со своим приятелем встречаться каждый день в парке в 6 утра. Там Саймон много ходил, по возможности выполнял различные упражнения. Главная цель — преодолеть минимум 3 километра пешком.
«Я полностью посвятил себя ходьбе. Я начал ходить каждый день и постепенно смог проходить всё больше и больше. Это было потрясающее чувство — осознавать, что ты можешь двигаться еще и еще», —
Во-вторых, мужчина пересмотрел свои пищевые привычки. Он отказался от сладостей, алкоголя и газировки. Также Саймон решил больше не перекусывать всем, что попадется под руку.
Свой рацион шеф-повар стал продумывать наперед. В его меню входили:
овощи, причем как можно больше салата, шпината и другой зелени,
различные орехи,
курица,
рыба,
ягоды,
йогурт,
бобовые.
Чтобы избавиться от привычки постоянно что-то жевать, Саймон решил есть один раз в сутки. Мужчина признаётся, что съедал полноценную порцию каждый вечер в 17:00 — таким образом он хотел натренировать мозг, перестроить свои отношения с едой так, чтобы принять пищу хотелось в определенное время.
В-третьих, Саймон начал посещать тренажерный зал. Это произошло на восьмой месяц после того, как он начал худеть, — только на таком сроке мужчине удалось побороть стеснение. Он также начал заниматься аквааэробикой и в целом часто плавать в бассейне.
За полтора года мужчина смог похудеть на 95 килограммов. И хотя его вес еще далек от идеального, он уже чувствует себя гораздо лучше и счастлив, что начал проходить этот нелегкий путь.
Сейчас Саймон продолжает много ходить — минимум 25 тысяч шагов каждый день, правильно питаться и посещать тренировки.
«Я так рад, что смог добиться таких результатов, моя дочь невероятно мной гордится. Не планирую останавливаться, буду худеть дальше и делиться своими достижениями в социальных сетях. Мечтаю в будущем заняться скалолазанием, а также оказывать любую посильную помощь людям, которые только начинают бороться с лишними килограммами», — заключил Саймон.