Личный опыт: носил размер 8XL и смог похудеть почти на 100 килограммов

Саймон Парнелл из Великобритании всего за полтора года смог похудеть почти на 100 килограммов. Мужчина признаётся, что он каждый день ел чипсы, сладости и пил газировку либо пиво, к тому же практически не двигался. Его состояние резко ухудшилось, начали болеть ноги. Парнеллу было сложно делать привычные вещи, например надеть носки или долго стоять на работе. Тогда Саймон решил: пришла пора кардинальных изменений.