пцр-тест
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Коронавирус вошел в нашу жизнь относительно недавно. Но теперь и врачи знают про эту болезнь достаточно много, и обычные люди уже привыкли к ковиду и воспринимают его примерно как грипп или простуду.

Только вот кое-чем коронавирус отличается от этих недугов. Бывает так, что ковид затягивается на долгие и долгие месяцы, человек не может получить долгожданный отрицательный ПЦР-тест.

Именно такая история произошла с жителем Великобритании. Судя по результатам теста, он был болен ровно 411 дней.

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Об этом удивительном случае рассказали британские медики Королевского колледжа Лондона. Уточняется, что в первый раз положительный результат ПЦР-теста у 59-летнего мужчины зафиксировали в конце 2020 года. У него были определенные проблемы со здоровьем: он перенес операцию по пересадке почки, столкнулся с инфекцией, на фоне чего иммунитет был далеко не самым крепким.

Позднее британцу сделали три дозы вакцины. Мужчина стал чувствовать себя лучше, однако результаты теста очень долго оставались положительными — вплоть до января 2022 года.

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Врачи долгое время не могли понять, в чем дело. В попытках выяснить, заражается ли мужчина каждый раз по новой или причина скрывается в чем-то другом, они отловили вирус и разобрали его. Выяснилось, что мужчина был болен одной из самых ранних модификаций уханьского штамма с множеством мутаций, которые появились за время жизни в одном пациенте.

Лечить мужчину решили коктейлем моноклональных антител. Сейчас его не используют для терапии ковида — он просто не справляется с новыми вариациями вируса. А вот победить старый штамм смог.

Любопытно, что это, по словам специалистов, еще не рекорд. Другой пациент прожил с коронавирусом 505 дней, и в итоге болезнь убила его.

Кстати

Есть у коронавируса еще одна весьма неприятная особенность: последствия могут приносить человеку даже больше дискомфорта, чем сама болезнь. Причем с тяжелыми симптомами постковида сталкиваются даже те, кто перенес вирус в легкой форме.

По мнению медиков, некоторых людей практически невозможно излечить от постковида: они обладают настолько слабой иммунной системой, что заражаются снова быстрее, чем успевают полностью отойти от последствий болезни. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок