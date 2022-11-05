Коронавирус вошел в нашу жизнь относительно недавно. Но теперь и врачи знают про эту болезнь достаточно много, и обычные люди уже привыкли к ковиду и воспринимают его примерно как грипп или простуду.
Только вот кое-чем коронавирус отличается от этих недугов. Бывает так, что ковид затягивается на долгие и долгие месяцы, человек не может получить долгожданный отрицательный ПЦР-тест.
Именно такая история произошла с жителем Великобритании. Судя по результатам теста, он был болен ровно 411 дней.
Об этом удивительном случае
Позднее британцу сделали три дозы вакцины. Мужчина стал чувствовать себя лучше, однако результаты теста очень долго оставались положительными — вплоть до января 2022 года.
Врачи долгое время не могли понять, в чем дело. В попытках выяснить, заражается ли мужчина каждый раз по новой или причина скрывается в чем-то другом, они отловили вирус и разобрали его. Выяснилось, что мужчина был болен одной из самых ранних модификаций уханьского штамма с множеством мутаций, которые появились за время жизни в одном пациенте.
Лечить мужчину решили коктейлем моноклональных антител. Сейчас его не используют для терапии ковида — он просто не справляется с новыми вариациями вируса. А вот победить старый штамм смог.
Любопытно, что это, по словам специалистов, еще не рекорд. Другой пациент прожил с коронавирусом 505 дней, и в итоге болезнь убила его.
Кстати
Есть у коронавируса еще одна весьма неприятная особенность: последствия могут приносить человеку даже больше дискомфорта, чем сама болезнь. Причем с тяжелыми симптомами постковида сталкиваются даже те, кто перенес вирус в легкой форме.
По мнению медиков, некоторых людей практически невозможно излечить от постковида: они обладают настолько слабой иммунной системой, что заражаются снова быстрее, чем успевают полностью отойти от последствий болезни. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.