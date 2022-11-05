Коронавирус вошел в нашу жизнь относительно недавно. Но теперь и врачи знают про эту болезнь достаточно много, и обычные люди уже привыкли к ковиду и воспринимают его примерно как грипп или простуду.

Только вот кое-чем коронавирус отличается от этих недугов. Бывает так, что ковид затягивается на долгие и долгие месяцы, человек не может получить долгожданный отрицательный ПЦР-тест.