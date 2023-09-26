«Когда встаю, кружится голова и темнеет в глазах»: врач ФМБА объяснил, в чем причина

Часто говорят, что не надо резко вскакивать утром с кровати — мол, закружится голова. Советуют, наоборот, немного полежать с открытыми глазами, чтобы прийти в себя после сна, и только потом подниматься. Однако головокружения при вставании возможны не только утром. Они могут возникать, например, при выходе из-за стола после еды или после длительного нахождения в одном и том же положении.