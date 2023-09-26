Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

«Когда встаю, кружится голова и темнеет в глазах»: врач ФМБА объяснил, в чем причина

Часто подобное случается при пробуждении, когда человек поднимается с кровати. Бывает и в других случаях, например после еды.

26 сентября 2023
падание давление когда встаю
Источник:
iStockphoto

Часто говорят, что не надо резко вскакивать утром с кровати — мол, закружится голова. Советуют, наоборот, немного полежать с открытыми глазами, чтобы прийти в себя после сна, и только потом подниматься. Однако головокружения при вставании возможны не только утром. Они могут возникать, например, при выходе из-за стола после еды или после длительного нахождения в одном и том же положении.

У этого состояния есть название — ортостатическая гипотензия. Все дело в резком снижении артериального давления, которое происходит в момент смены положения тела на вертикальное, то есть переход из положения лежа или сидя в положение стоя.

Владислав Жуковский
Кардиология

Кардиолог Федерального научно-клинического центра ФМБА России

Как рассказал врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА Владислав Жуковский, такой диагноз ставят, когда при подъеме на ноги систолическое давление (верхнее — показывает уровень артериального давления в момент сокращения сердца) снижается более чем на 20 мм рт. ст. или диастолическое давление (нижнее — показывает уровень кровяного давления в момент расслабления сердца) снижается не менее чем на 10 мм рт. ст.

В момент падения давления человек ощущает:

  • головокружение;

  • слабость;

  • потерю ориентации в пространстве;

  • нарушение зрения.

Проявление симптомов может продолжаться от нескольких секунд до 3-4 минут. Но как только человек ложится, все быстро проходит.

Читайте также

У кого чаще бывает

По словам Владислава Жуковского, провоцировать ортостатическую гипотензию — резкое снижение давления — в таких случаях могут:

  • кровопотери;

  • беременность;

  • длительный постельный режим;

  • половое созревание;

  • пожилой возраст.

«Заболеванию чаще подвержены пожилые люди, у которых нарушены рецепторы, реагирующие на уровень кровяного давления. Также эта патология выявляется у людей с ослабленным тонусом сосудов», — говорит Владислав Жуковский.

Часто резкое снижение давления при вставании бывает связано с банальным приемом лекарств, среди которых препараты от высокого давления, антидепрессанты, диуретики. Это называется лекарственно-индуцированной ортостатической гипотензией.

Как сообщается в телеграм-канале «Школа полиморбидности», существует большое количество лекарств, которые могут вызывать такую гипотензию. Так, антигипертензивные препараты вызывают ее в 13-38% случаев.

  • тиазидные диуретики — частота 60%,

  • петлевые диуретики — 20%,

  • селективные β-адреноблокаторы — 7,8-9%.

Как говорят специалисты, именно лекарственно-индуцированная ОГ становится частой причиной падения пожилых людей — 33% от всех причин падений. Да и в целом сама по себе патология далеко не безобидная, ее считают прогностическим фактором риска развития инсульта, коронарных событий, она может способствовать нарушению когнитивных функций и даже деменции.

Читайте также

Что делать

По словам Владислава Жуковского, если ортостатическая гипотензия — следствие приема лекарств, то первым делом врачи выявляют эти медикаменты и отменяют их.

Также для нормализации состояния пациенту рекомендуется:

  • пересмотреть питьевой режим;

  • отказаться от алкогольных напитков;

  • давать себе умеренную физнагрузку.

«Все это положительно сказывается на состоянии сосудов и кровообращении. Лекарственная же терапия применяется, если другие способы не оказали должного эффекта, и возможна она только по назначению врача», — заключил специалист ФНКЦ ФМБА.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
Сердце