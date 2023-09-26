«Когда встаю, кружится голова и темнеет в глазах»: врач ФМБА объяснил, в чем причина

Часто говорят, что не надо резко вскакивать утром с кровати — мол, закружится голова. Советуют, наоборот, немного полежать с открытыми глазами, чтобы прийти в себя после сна, и только потом подниматься. Однако головокружения при вставании возможны не только утром. Они могут возникать, например, при выходе из-за стола после еды или после длительного нахождения в одном и том же положении.
У этого состояния есть название — ортостатическая гипотензия. Все дело в резком снижении артериального давления, которое происходит в момент смены положения тела на вертикальное, то есть переход из положения лежа или сидя в положение стоя.
Кардиолог Федерального научно-клинического центра ФМБА России
Как рассказал врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА Владислав Жуковский, такой диагноз ставят, когда при подъеме на ноги систолическое давление (верхнее — показывает уровень артериального давления в момент сокращения сердца) снижается более чем на 20 мм рт. ст. или диастолическое давление (нижнее — показывает уровень кровяного давления в момент расслабления сердца) снижается не менее чем на 10 мм рт. ст.
В момент падения давления человек ощущает:
головокружение;
слабость;
потерю ориентации в пространстве;
нарушение зрения.
Проявление симптомов может продолжаться от нескольких секунд до 3-4 минут. Но как только человек ложится, все быстро проходит.
У кого чаще бывает
По словам Владислава Жуковского, провоцировать ортостатическую гипотензию — резкое снижение давления — в таких случаях могут:
кровопотери;
беременность;
длительный постельный режим;
половое созревание;
пожилой возраст.
«Заболеванию чаще подвержены пожилые люди, у которых нарушены рецепторы, реагирующие на уровень кровяного давления. Также эта патология выявляется у людей с ослабленным тонусом сосудов», — говорит Владислав Жуковский.
Часто резкое снижение давления при вставании бывает связано с банальным приемом лекарств, среди которых препараты от высокого давления, антидепрессанты, диуретики. Это называется лекарственно-индуцированной ортостатической гипотензией.
Как
тиазидные диуретики — частота 60%,
петлевые диуретики — 20%,
селективные β-адреноблокаторы — 7,8-9%.
Как говорят специалисты, именно лекарственно-индуцированная ОГ становится частой причиной падения пожилых людей — 33% от всех причин падений. Да и в целом сама по себе патология далеко не безобидная, ее считают прогностическим фактором риска развития инсульта, коронарных событий, она может способствовать нарушению когнитивных функций и даже деменции.
Что делать
По словам Владислава Жуковского, если ортостатическая гипотензия — следствие приема лекарств, то первым делом врачи выявляют эти медикаменты и отменяют их.
Также для нормализации состояния пациенту рекомендуется:
пересмотреть питьевой режим;
отказаться от алкогольных напитков;
давать себе умеренную физнагрузку.
«Все это положительно сказывается на состоянии сосудов и кровообращении. Лекарственная же терапия применяется, если другие способы не оказали должного эффекта, и возможна она только по назначению врача», — заключил специалист ФНКЦ ФМБА.